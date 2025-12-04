Eduardo Serenellini regresa a la pantalla de Canal 26 desde enero, con dos programas: “Volví a casa”

El mítico periodista y conductor de TV le dará un nuevo aire al canal con dos entregas: una semanal y otra los domingos, acompañado de un gran equipo.

Eduardo Serenellini, conductor de Canal 26 Foto: Redes Canal 26

Después de dos años fuera de la pantalla de Canal 26, Eduardo Serenellini regresa al lugar donde se formó como periodista y consolidó el vínculo con su fiel audiencia. Con más de 20 años de carrera y mucho entusiasmo por regresar, el periodista sonríe al recordar su paso por el 26, como el chico que perseguía un sueño y terminó consolidándose como una de las figuras más importantes de la señal de TV.

Con dos programas confirmados, su clásico El Pulso de Eduardo Serenellini", que irá de lunes a viernes, y “El diario del domingo”, el periodista y ex Secretario de Medios, Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación inicia una nueva etapa cargada de entusiasmo.

En diálogo con Canal26.com, Eduardo recordó cómo fueron sus comienzos al insistir en que, aunque por momentos fue difícil, la pasión es una de sus más grandes guías: “Sí, volví a casa. Canal 26 siempre fue mi casa. Yo tenía 30 años cuando llegué acá, y pasaron 25. Imaginate lo que significa para mí este regreso”.

Después de más de dos décadas en la pantalla de Canal 26, y luego de una breve pausa, vuelve más experiencia y la misma naturalidad con la que conquistó al público desde su primera vez al aire.

“La audiencia del 26 busca frescura, espontaneidad y hablar desde el llano”, considera Serenellini acerca del rol que debe tener un periodista a la hora de dar una noticia.

“Me siento con la experiencia de poder seguir con la frescura de siempre, porque eso busca este público: espontaneidad y decir lo que realmente ves a tu alrededor, eso es lo más importante”, resaltó.

Eduardo Serenellini vuelve a Canal 26

Sin embargo, no ignora a aquel Eduardo de 30 años que llegó por primera vez al canal en busca de nuevas oportunidades y, entre risas, recordó que al principio estaba aterrado por las cámaras, pero que, poco a poco, logró vencer sus miedos y convertirse en el conductor que es hoy: “La primera vez que entré a un estudio sentí terror. Yo era muy chico. Hoy es muy distinto: tengo el camino recorrido, el aplomo, pero siempre, siempre, me ayudó la honestidad intelectual.”

Dos programas nuevos, dos energías distintas: la mañana a pura información y el domingo familiar

Con “El pulso”, Serenellini vuelve al horario donde más cómodo se siente: la primera mañana. El programa irá de 6 a 8, con la compañía de un gran equipo.

“Siempre hice primera mañana. Es el puntapié inicial del día”, expresó y recordó que se toma muy en serio su rol de conductor: “Me levanto a las 4 de la mañana. Voy a la ducha directo y bien dormido porque me acuesto temprano, a las 9 de la noche (...) Tengo que estar bien despierto para despertarte a vos”.

¿Y los domingos? Para Eduardo tienen su propio encanto: “El domingo es la familia. Se extiende la mesa del desayuno mientras leés los diarios o chequeás los portales, y nosotros estamos ahí, en pantalla acompañándolos”, detalló.

Eduardo Serenellini Foto: Canal 26

Lleno de expectativas, Serenellini insistió en que el mayor desafío es el de generar un buen vínculo con la audiencia. “Espero que nos entendamos como siempre. A veces gusta, a veces no, es la vida. Pero siempre lineal, directo, observando a nuestro alrededor. El público de Canal 26 es muy particular. Hay que entenderlo. Yo lo entendí.”

Cuando piensa en el periodismo, Eduardo remarca que lo más importante es ser auténtico y contar la realidad y resaltó que, si pudiera volver el tiempo atrás, se reencontraría con su yo del pasado para calmar su sus ansias: “Le diría: hace lo mismo que hiciste hasta ahora: ser franco, libre y entender al público.”

Eduardo Serenellini vuelve a su casa televisiva con dos programas, la convicción intacta y un público que lo acompañó durante décadas. Promete lo de siempre: claridad, cercanía y una mirada directa sobre la realidad. “Prometo dar lo mejor siempre. Vas a ver al mismo Eduardo: en la tele, en la radio o tomando un cafecito. Siempre el mismo.”