Una parada estratégica y obligatoria rumbo a la Costa Atlántica:

El mate y las medialunas del Parador Atalaya, el combo perfecto. Foto: tienda.atalaya.com.ar

Las familias argentinas tienen varios rituales al momento de emprender el viaje a la Costa Atlántica, entre ellos, buena música, mate y paradas estratégicas para recargar energías antes de llevar a su destino turístico.

Haciendo foco en las paradas estratégicas, existe un histórico lugar que es obligatorio para frenar y disfrutar de su gastronomía: el Parador Atalaya, famoso por sus medialunas, y fundado en 1942 en la ciudad de Chascomús.

El histórico Parador Atalaya rumbo a la Costa Atlántica. Foto: tienda.atalaya.com.ar

Con el transcurso de los años, Parador Atalaya expandió su negocio y, además de estar en la Ruta Nacional 2, se puede encontrar en diferentes zonas del país gracias a su modelo de franquicia.

Si bien los precios no están disponibles en la página web y sus redes sociales, es posible encontrarlos a través de la aplicación de ‘Pedidos Ya’. Al momento de hacer un pedido, los valores coinciden en todas sus sedes.

¿Cuánto cuestan las medialunas del Parador Atalaya?

El precio de las facturas del Parador Atalaya varía según el tipo, ya que las medialunas dulces o saladas, no tienen el mismo valor que las rellenas dulce de leche, pastelera o Nutella.

Las icónicas medialunas del Parador Atalaya. Foto: tienda.atalaya.com.ar

Medialunas dulces (manteca) o saladas (grasa)

Unidad : $1.900

Media docena : $9.900

Docena : $16.200

Dos docenas: $29.880

Medialunas con jamón y queso

Unidad: $4.700

Medialunas rellenas con dulce de leche, pastelera o Nutella

Unidad: $2.900

Las sucursales del Parador Atalaya

El Parador Atalaya tiene diferentes franquicias alrededor de todo el país. Foto: tienda.atalaya.com.ar

Parador Chascomús

Dirección : Ruta 2 km 113,5 (sentido ascendente)

Días y horarios: lunes a jueves de 06:00 a 22:00 horas - viernes a domingo 24 horas.

Parador Chascomús

Dirección : Ruta 2 km 113,5 (sentido descendente)

Días y horarios: lunes a jueves de 06:00 a 22:00 horas - viernes a domingo 24 horas.

Parador Alto Palermo

Dirección : Avenida Santa Fe 3253

Días y horarios: todos los días de 08:00 a 22:00 horas.

Parador Lima

Dirección : Lima 255

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador Palermo

Dirección : Avenida Córdoba 4602

Días y horarios: todos los días de 08:00 a 20:00 horas.

Parador DOT

Dirección : Vedia 3600

Días y horarios: todos los días de 08:00 a 00:00 horas.

Parador Colegiales

Dirección : Avenida Elcano 3248

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador Pacífico

Dirección : Avenida Córdoba 499

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:30 horas.

Parador Ituzaingó

Dirección : Santa Rosa 1614

Días y horarios: todos los días de 07:30 a 20:00 horas.

Parador Aeroparque

Dirección : Avenida Costanera Rafael Obligado

Días y horarios: abierto 24 horas.

Parador Pilar

Dirección : Colectora Oeste Ramal Pilar 1055

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador San Telmo

Dirección : Avenida Belgrano 300

Días y horarios: todos los días de 06:30 a 19:30 horas.

Parador Gonnet

Dirección : Parque Centenario 4112

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:30 horas.

Parador Canning

Dirección : Mariano Castex 488

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 19:30 horas.

Parador Canning Sur

Dirección : Mariano Castex 3151

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador La Plata

Dirección : Diagonal 74 N°6

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 19:30 horas.

Parador La Plata Centro

Dirección : Avenida 7 533

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador Cañuelas

Dirección : Ruta Nacional 205 km 66.500

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador Mar del Tuyú

Dirección : Ruta 11 Interbalneario 7850

Días y horarios: todos los días excepto miércoles de 07:30 a 13:30 y 16:00 a 19:30 horas.

La historia del Parador Atalaya

Fundada en el año 1942, en la ciudad de Chascomús, el Parador Atalaya surge como una empresa familiar dedicada a la elaboración artesanal de sus productos, rasgo que se ha mantenido a través del tiempo y que hoy constituye parte de su identidad.

Por tal motivo el Parador Atalaya se ha convertido en cita obligada, lugar de descanso y punto de encuentro de muchas generaciones de argentinos que hacen un alto en su viaje para disfrutar, ya sea de las clásicas medialunas acompañadas del tradicional café o de la gran variedad de productos que ofrece.

La empresa, de un tiempo a esta parte, se ha fijado como meta ampliar sus fronteras y ofrecer a sus clientes una nueva experiencia, sin por ello perder de vista el valor de lo autóctono como símbolo de pertenencia. Liderada por la tercera generación de socios, ha desarrollado el modelo de franquicias para continuar su expansión comercial.