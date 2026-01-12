Una parada estratégica y obligatoria rumbo a la Costa Atlántica: cuánto salen las icónicas medialunas del Parador Atalaya
Si bien los precios no están disponibles en la página web y sus redes sociales, es posible encontrarlos a través de la aplicación de ‘Pedidos Ya’. Los valores de cada producto y las diferentes franquicias gastronómicas que hay alrededor de todo el país.
Las familias argentinas tienen varios rituales al momento de emprender el viaje a la Costa Atlántica, entre ellos, buena música, mate y paradas estratégicas para recargar energías antes de llevar a su destino turístico.
Haciendo foco en las paradas estratégicas, existe un histórico lugar que es obligatorio para frenar y disfrutar de su gastronomía: el Parador Atalaya, famoso por sus medialunas, y fundado en 1942 en la ciudad de Chascomús.
Con el transcurso de los años, Parador Atalaya expandió su negocio y, además de estar en la Ruta Nacional 2, se puede encontrar en diferentes zonas del país gracias a su modelo de franquicia.
Si bien los precios no están disponibles en la página web y sus redes sociales, es posible encontrarlos a través de la aplicación de ‘Pedidos Ya’. Al momento de hacer un pedido, los valores coinciden en todas sus sedes.
¿Cuánto cuestan las medialunas del Parador Atalaya?
El precio de las facturas del Parador Atalaya varía según el tipo, ya que las medialunas dulces o saladas, no tienen el mismo valor que las rellenas dulce de leche, pastelera o Nutella.
Medialunas dulces (manteca) o saladas (grasa)
- Unidad: $1.900
- Media docena: $9.900
- Docena: $16.200
- Dos docenas: $29.880
Medialunas con jamón y queso
- Unidad: $4.700
Medialunas rellenas con dulce de leche, pastelera o Nutella
Unidad: $2.900
Las sucursales del Parador Atalaya
Parador Chascomús
- Dirección: Ruta 2 km 113,5 (sentido ascendente)
- Días y horarios: lunes a jueves de 06:00 a 22:00 horas - viernes a domingo 24 horas.
Parador Chascomús
- Dirección: Ruta 2 km 113,5 (sentido descendente)
- Días y horarios: lunes a jueves de 06:00 a 22:00 horas - viernes a domingo 24 horas.
Parador Alto Palermo
- Dirección: Avenida Santa Fe 3253
- Días y horarios: todos los días de 08:00 a 22:00 horas.
Parador Lima
- Dirección: Lima 255
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.
Parador Palermo
- Dirección: Avenida Córdoba 4602
- Días y horarios: todos los días de 08:00 a 20:00 horas.
Parador DOT
- Dirección: Vedia 3600
- Días y horarios: todos los días de 08:00 a 00:00 horas.
Parador Colegiales
- Dirección: Avenida Elcano 3248
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.
Parador Pacífico
- Dirección: Avenida Córdoba 499
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:30 horas.
Parador Ituzaingó
- Dirección: Santa Rosa 1614
- Días y horarios: todos los días de 07:30 a 20:00 horas.
Parador Aeroparque
- Dirección: Avenida Costanera Rafael Obligado
- Días y horarios: abierto 24 horas.
Parador Pilar
- Dirección: Colectora Oeste Ramal Pilar 1055
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.
Parador San Telmo
- Dirección: Avenida Belgrano 300
- Días y horarios: todos los días de 06:30 a 19:30 horas.
Parador Gonnet
- Dirección: Parque Centenario 4112
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:30 horas.
Parador Canning
- Dirección: Mariano Castex 488
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 19:30 horas.
Parador Canning Sur
- Dirección: Mariano Castex 3151
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.
Parador La Plata
- Dirección: Diagonal 74 N°6
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 19:30 horas.
Parador La Plata Centro
- Dirección: Avenida 7 533
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.
Parador Cañuelas
- Dirección: Ruta Nacional 205 km 66.500
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.
Parador Mar del Tuyú
- Dirección: Ruta 11 Interbalneario 7850
- Días y horarios: todos los días excepto miércoles de 07:30 a 13:30 y 16:00 a 19:30 horas.
La historia del Parador Atalaya
Fundada en el año 1942, en la ciudad de Chascomús, el Parador Atalaya surge como una empresa familiar dedicada a la elaboración artesanal de sus productos, rasgo que se ha mantenido a través del tiempo y que hoy constituye parte de su identidad.
Por tal motivo el Parador Atalaya se ha convertido en cita obligada, lugar de descanso y punto de encuentro de muchas generaciones de argentinos que hacen un alto en su viaje para disfrutar, ya sea de las clásicas medialunas acompañadas del tradicional café o de la gran variedad de productos que ofrece.
La empresa, de un tiempo a esta parte, se ha fijado como meta ampliar sus fronteras y ofrecer a sus clientes una nueva experiencia, sin por ello perder de vista el valor de lo autóctono como símbolo de pertenencia. Liderada por la tercera generación de socios, ha desarrollado el modelo de franquicias para continuar su expansión comercial.