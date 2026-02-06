Agredieron al periodista Martín Candalaft. Foto: Capturas

Un tenso momento vivió el periodista Martín Candalaft, quien fue agredido en la vía pública este miércoles. El reportero denunció lo ocurrido y aseguró que se trató de una “maniobra”, aunque la agresora indicó que había sido insultada previamente.

La denuncia expresa que Candalaft relató: “Caminaba por la calle cuando una mujer me golpea al mismo tiempo que un hombre graba la situación”, según lo publicado por la Agencia Noticias Argentinas.

Acá el video completo de la agresión que sufrí ayer y que, en una burda operación, intentaron hacer pasar como otra cosa.



El video, curiosamente, comienza antes de que la mujer me impacte de atrás y empiece a insultarme y golpearme. En la captura de inicio se me ve a mí de… pic.twitter.com/4U65FpwgQt — Martín Candalaft (@martincandalaft) February 5, 2026

En el corto filmado por otro transeúnte se puede ver que el conductor no devolvió las agresiones físicas: “Nunca le pegaría a una mujer por eso sólo atiné a esquivar los golpes”. Además, enfatizó en redes sociales: “Iremos hasta las últimas consecuencias para saber quién está detrás de esta maniobra”.

Asimismo el comunicador compartió los registros de las cámaras de seguridad: “En uno de los videos que tiene la policía y la justicia, se observa el momento en que salgo de un estacionamiento y unos cinco segundos después, la mujer corre atrás mío para agredirme. También se ve cuando pasan dos personas y graban la situación”.

La denuncia presentada por Martín Candalaft. Foto: X

Además, compartió la denuncia que realizó el pasado 4 de febrero, hecho que quedó en manos del fiscal Norberto Brotto, bajo el título de “Amenaza simple”: “Refiere que en el día de la fecha del corriente mes y año siendo las 14:15 horas, momentos en los que se encontraba en la calle Bonpland y Gorriti, más específicamente en el estacionamiento ubicado en la calle Bonpland 1500”.

“Al momento de dejar su vehículo particular, se retiró del establecimiento y se dirigió a pie. Fue chocado por una persona del sexo femenina tez trigueña, 1.65 metros altura aproximada, color de pelo oscuro, con una campera deportiva negra y pantalón deportivo y le gritó ‘¿Qué me pegás?, la concha de tu madre, hijo de puta, te voy a matar, ¿Qué me decís negra de mierda?’ y arremetió con golpes de puño”, continuó la acusación.

Según la denuncia, los vecinos se acercaron al lugar, la mujer se alejó y “momentos más tarde arribó el personal policial”, además, Candalaft afirmó que levantará cargos penales y dejó constancia de la existencia de las cámaras de seguridad.