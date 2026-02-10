Festival Buena Vibra Foto: Instagram @festivalbuenavibra

Buenos Aires se prepara para el Festival Buena Vibra, uno de los encuentros musicales más esperados del verano, donde conviven nuevas propuestas y artistas con trayectoria dentro de la escena nacional.

El evento se realizará el sábado 21 de febrero en Ciudad Universitaria (CABA) y reunirá a miles de personas en una jornada que combinará música en vivo, gastronomía, DJ sets y distintas experiencias pensadas para disfrutar al aire libre.

Las entradas y los tickets de estacionamiento pueden adquirirse a través de Venti. Cuestan $80.000, y la VIP está a $150.000.

Música = bienestar

La música es una herramienta integral para el bienestar, que activa casi todo el cerebro, logrando reducir el estrés al bajar el cortisol y mejorar el ánimo mediante la liberación de dopamina.

Además de funcionar como un analgésico natural, es un instrumento que colabora en contra del dolor, potencia la memoria y favorece la salud cardiovascular al regular el ritmo cardíaco y la presión arterial.

Festival Buena Vibra Foto: SanCor Salud

Valorando estos puntos, SanCor Salud se suma como main sponsor y presenta el festival con una premisa clara: estar bien también es parte del show.

El line up incluye a algunos de los nombres más destacados de la música argentina actual, como WOS, El Kuelgue, Marilina Bertoldi, Conociendo Rusia, Emmanuel Horvilleur, Silvestre y La Naranja, Gauchito Club, entre otros artistas que forman parte de una programación que celebra la diversidad y la energía de la escena local.

Desde SanCor Salud, el acompañamiento al Festival Buena Vibra busca poner en valor el bienestar desde una mirada integral, entendiendo que la salud también se construye en los espacios de encuentro, disfrute y conexión entre personas. En ese sentido, la marca dirá presente con propuestas especiales dentro del predio, invitando a vivir el festival como una experiencia que combine música, comunidad y momentos que hacen bien.

Consolidado como un clásico del verano porteño, el Festival Buena Vibra propone un entorno donde convergen generaciones, estilos y formas de vivir la música. Una celebración colectiva que reafirma que compartir y disfrutar en comunidad también forman parte de una vida saludable.

Tips para disfrutar del Buena Vibra al máximo

Porque estar bien también es parte del show, desde SanCor Salud comparten algunas recomendaciones simples para acompañar la experiencia del Festival Buena Vibra de forma consciente:

Hidratarse durante toda la jornada : tomar agua regularmente ayuda a mantener la energía.

Usar protector solar : si vas a estar varias horas al aire libre, proteger la piel es clave, incluso en días nublados.

Comer liviano y equilibrado : elegir opciones que aporten energía sin resultar pesadas permite sostener el ritmo del festival.

Acordar un punto de encuentro: si vas en grupo, definir un lugar para reunirse facilita la organización dentro del predio.

Escuchar a tu cuerpo: hacer pausas, descansar y moverte con comodidad también forman parte de una experiencia saludable.

Pequeñas decisiones pueden marcar la diferencia para disfrutar cada show con buena energía y hacer que estar bien también sea parte del festival.