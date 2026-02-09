A días de su llegada a la Argentina, Bad Bunny tomó una drástica decisión que sorprendió a sus fans tras el Super Bowl:

El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX. Foto: REUTERS

A pocos días de su llegada a la Argentina, Bad Bunny volvió a convertirse en tendencia mundial por una decisión que sorprendió a sus seguidores: eliminó todas sus publicaciones en redes sociales tras su participación en el Super Bowl LX.

Horas después de su presentación, el artista puertorriqueño eliminó las pocas fotos y videos que mantenía en su cuenta oficial de Instagram, dejando el perfil completamente vacío ante más de 50 millones de seguidores. La acción fue interpretada por muchos como el inicio simbólico de una nueva etapa artística, especialmente en el marco de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX. Foto: REUTERS

Un show histórico y un nuevo capítulo

El espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl marcó un hito al convertirse en el primer show de medio tiempo encabezado por un artista con un repertorio íntegramente en español. La presentación incluyó algunos de sus mayores éxitos, referencias a la cultura latina y un cierre cargado de simbolismo con banderas de distintos países de la región.

El show generó una enorme conversación en redes sociales, con reacciones diversas tanto del público como de distintos sectores, reflejando el impacto cultural del artista en uno de los escenarios más vistos del mundo.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX. Foto: REUTERS

En ese marco, también se registraron comentarios críticos desde el ámbito político estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al espectáculo a través de la red social Truth Social y expresó su desacuerdo con la elección del artista.

“El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia”, escribió el mandatario. Las declaraciones se dieron en un contexto de diferencias públicas previas entre el cantante y sectores del gobierno estadounidense, vinculadas a temas migratorios.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX. Foto: REUTERS

Expectativa por la llegada de Bad Bunny a la Argentina

Mientras tanto, el foco de los fans argentinos está puesto en la inminente llegada del artista al país, donde ofrecerá tres presentaciones en el Estadio River Plate los días 13, 14 y 15 de febrero 2026.

Sin dar explicaciones oficiales, Bad Bunny eligió el silencio en sus redes sociales como parte de una narrativa que acompaña su presente profesional. A días de presentarse en suelo argentino, la atención está puesta en lo que vendrá después de uno de los hitos más importantes de su carrera internacional.