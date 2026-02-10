El protagonista de "Agotados" Foto: @ariel_staltari

Ariel Staltari, quien interpretó personajes en El Eternauta, Okupas, Un Gallo Para Esculapio y otros éxitos de la industria audiovisual argentina, volvió a los escenarios de Calle Corrientes para encarnar 40 personalidades en una obra hilarante y divertida titulada Agotados y dirigida por Pablo Fábregas. Se trata de una adaptación de la obra Fully Committed de Broadway.

Agotados cuenta la historia de Sam, un aspirante a actor que reniega de su trabajo, su familia, sus compañeros y su vida. Sus fantasías teatrales chocan con la dura realidad de su ambiente laboral, donde corre desesperado de una punta a otra para atender cuatro teléfonos de los cuales no dejan de llegar malas noticias.

Estará todos los viernes a las 22 en Paseo La Plaza. Foto: Prensa Ariel Staltari

La obra causa en los espectadores un tobogán emocional que va de la risa espontánea a la carcajada y, finalmente, a una compasión profunda por personajes en los que, de algún modo, todos podemos vernos reflejados. Es el reestreno de Agotados, luego de haber sido un éxito durante la segunda mitad del 2025. El espectáculo tiene una duración de 70 minutos y sus funciones comenzaron el pasado 16 de enero.

Se presenta en el Paseo La Plaza. Las entradas están disponibles a través del sitio Plateanet y tienen un costo de entre $38.000 y $41.000. También pueden adquirirse de manera presencial en las boleterías del complejo.

La exhibición estará disponible todos los viernes a las 22:15 horas hasta el mes de abril. Una salida imperdible para el verano si se quiere reír y disfrutar con esta comedia ágil y desopilante.

Las obras que protagonizó Ariel Staltari

El actor estará con la obra "Agotados" desde enero hasta abril de 2026. Foto: Prensa Ariel Staltari

Si bien Agotados marca la llegada de Staltari a los escenarios de calle Corrientes, bien podría ser una representación sobre sus inicios actorales. Ariel Staltari, nacido en Ciudadela, en el oeste del conurbano bonaerense, creció en una familia trabajadora que manejaba un pequeño negocio: una churrería.

A los 25 años comenzó a estudiar actuación y en el año 2000 tuvo su primer éxito televisivo, al encarnar al personaje de Walter en Okupas. Desde entonces, participó en varias series aclamadas por el público como El Puntero, Un Gallo Para Esculapio, Okupas, Nafta Super y El Marginal.

Sin embargo, uno de sus papeles más recordados es Omar, en El Eternauta, la serie argentina que fue furor en Netflix el año pasado dirigida por Bruno Stagnaro, y de la que Staltari también fue guionista.