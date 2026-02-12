Últimas entradas para ir a ver a Bad Bunny en Argentina 2026:

Bad Bunny Foto: CZ Comunicación

Bad Bunny se presenta en el Estadio River Plate los días 13, 14 y 15 de febrero con su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” que recorre el mundo con paradas en Costa Rica, Colombia, México, Perú, Chile, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de concluir en Bélgica el 22 de julio de 2026. Tras batir récords siendo el primer latino en ganar el galardón a “Álbum del Año” en los Grammys celebrados en Estados Unidos y presentándose en el show del medio tiempo del SuperBowl, llega al país para deleitar al público con su música una vez mas.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX. Foto: REUTERS

El “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” da vida al álbum, sumergiendo por completo al público en su mundo y celebrando la esencia y cultura de las raíces puertorriqueñas de Bad Bunny, como pudo apreciarse en el último SuperBowl.

Show de Bad Bunny en River 2026: cuánto salen las entradas

Stage A: $420.000 + SC

Stage B: $420.000 + SC

Los Vecinos: $400.000 + SC

Campo delantero: $350.000 + SC

Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $370.000 + SC

Plateas Sivori media: $240.000 + SC

Plateas San Martín y Belgrano altas: $225.000 + SC

Campo general: $175.000 + SC

Platea Sivori alta: $120.000 + SC

Precios de las entradas para Bad Bunny.

Cómo sacar las entradas para ir a ver a Bad Bunny en Argentina

Para adquirir las entradas se debe realizar el siguiente paso a paso:

Ingresar al portal de All Access con usuario y contraseña ya creado, así se acelera el proceso de compra. Buscar el evento de Bad Bunny. Seleccionar la ubicación que se desea y la cantidad de entradas. Seleccionar el método de pago. Cuando se finaliza el proceso, All Access enviará un mail con la confirmación de la compra.

Se pueden conseguir en la página de AllAccess, cuyas fechas llegaron en un momento clave de la carrera del músico puertorriqueño. Hace días se presentó en el SuperBowl, el evento más grande de Estados Unidos, lo que le permitió consagrarse en aquel país del norte.

Con el debut del disco ,tuvo un masivo éxito. “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”: estuvo tres semanas consecutivas en el puesto #1 del Billboard 200. Además, mantuvo el puesto #1 en la lista Top Latin Albums de Billboard durante 16 semanas consecutivas. Bad Bunny también alcanzó el puesto #1 en la lista Artist 100 de Billboard.

Bad Bunny se prepara para brillar en la Super Bowl 2026. Foto: EFE.

Hizo historia al convertirse en el primer artista latino en lograr 100 entradas en el Billboard Hot 100, consolidando aún más su impacto global. Su dominio continuó cuando “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” se convirtió en el primer álbum en español en colocar todas sus canciones en el Billboard Hot 100 durante tres semanas consecutivas. No deja de romper récords.

Aunque el tiempo pasó , los más fieles fans de Bad Bunny recuerdan cuando se presentó en el boliche Pinar de Rocha en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires en el 2017. Su carrera comenzaba y sus seguidores argentinos lo recuerdan con mucho cariño.