Qué famosas estuvieron en la Casita del primer show de Bad Bunny en Argentina. Foto: X (Twitter).

Este viernes, Buenos Aires fue testigo del primer show de Bad Bunny en el estadio River Plate, en el marco de su gira DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour.

Entre los invitados especiales que participaron en la Casita, un escenario más íntimo dentro del espectáculo, estuvieron Tini Stoessel y María Becerra, quienes acompañaron al artista en un momento único del show.

Tini y María Becerra en la Casita del show de Bad Bunny. Foto: X (Twitter).

La aparición de Stoessel sorprendió a los fans, ya que un día antes había actuado en Chile como parte de su tour Futttura. Por su parte, María Becerra llegó al Monumental tras celebrar su cumpleaños con su familia y se presentó en el escenario con la misma ropa que había usado en su festejo. A su vez, se la vio a La Joaqui salir junto a Tini del Estadio, aunque no se comprobó si estuvo dentro de la Casita.

Tini y La Joaqui saliendo del show de Bad Bunny.

La Casita permite que Bad Bunny genere un encuentro más cercano con los fans, invitando a artistas locales en cada país que visita. La participación de la Triple T y La Nena de Argentina se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

La estructura mide 12,8 metros por lado, tiene dos niveles y puede sostener a más de 60 personas al mismo tiempo. Durante la segunda parte del concierto, la Casita se convierte en el momento más emotivo de la gira.

La casita de Bad Bunny en el Super Bowl. Foto: REUTERS

Además de Stoessel y Becerra, algunos reportes indican que otras figuras argentinas estuvieron presentes, aunque no está confirmado al 100%: se mencionan nombres como Nicki Nicole, Zaira Nara, Momi y Juli Poggio.

El concierto forma parte de tres fechas consecutivas en el Monumental, los días 13, 14 y 15 de febrero, y consolida al artista como uno de los más convocantes de Latinoamérica.

El fenómeno Bad Bunny en Argentina

Desde su llegada, Bad Bunny mantuvo un perfil bajo, alojándose en Recoleta y evitando la exposición mediática, mientras disfrutaba de la gastronomía local y seleccionaba vinos argentinos para su colección personal.

Bad Bunny. Foto: CZ Comunicación

Aunque el tiempo pasó, los fans más fieles de Bad Bunny recuerdan cuando se presentó en el boliche Pinar de Rocha en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires en el 2017. Su carrera comenzaba y sus seguidores argentinos lo recuerdan con mucho cariño.

Con un espectáculo que combina grandes escenarios, invitados especiales y experiencias íntimas como la Casita, Bad Bunny reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes del momento, generando expectativa en cada concierto de su gira por Argentina.