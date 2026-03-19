En medio de la polémica con Emilia, Tini estrena “Dos Amantes” con De Paul y Susana Giménez:

Tini Stoessel Foto: Instagram.

En medio de la polémica que envuelve a Tini Stoessel y Emilia Mernes, la cantante argentina sorprendió a todos en las últimas horas con el adelanto de “Dos Amantes”, la canción que se estrenará este jueves a las 21 horas.

El adelanto del videoclip terminó de confirmar los rumores: Tini convocó a varias figuras reconocidas para participar de la producción, entre ellas Susana Giménez, Cacho Deicas, Ulises Bueno, Rodrigo De Paul y Lionel Messi.

Tini estrena nuevo tema a las 21 horas. Video: Instagram.

“Ya tengo el fernet en la mano”, “Esto es una locura”, “Me muero mal. ¡No lo puedo creer!“, ”La reina indiscutida", “Te fuiste mundial”, fueron algunos de los comentarios en el posteo de la artista.

Al final del video que compartió en su Instagram, Tini lanzó: “Para todos esos amores que dicen ser prohibidos”. El posteo anticipa una canción de cumbia sentida y con algunos guiños a su relación con el futbolista argentino.

Yanina Latorre destapó el escándalo detrás de Emilia Mernes y las demás popstars: “La odian, tiene mala fama”

Desde que Tini Stoessel y María Becerra dieron a entender en entrevistas y canciones que en la escena musical había artistas que obran con falsedad, el escándalo con Emilia Mernes fue escalando y explotó cuando ambas la dejaron de seguir en Instagram. Sin embargo, parece que el conflicto trascendió también al ámbito deportivo, ya que Antonela Roccuzzo y Valu Cervantes se sumaron al unfollow masivo.

En medio de las especulaciones, Yanina Latorre contó en el ciclo que conduce por América TV, SQP, qué hay detrás del escándalo: “Hoy llegué a todos los que se pudieran imaginar... Parece que la chica (por Emilia) tiene mala fama en el ambiente por no ser buena compañera".

“Acá el problema no es Tini, sino María Becerra y Emilia Mernes. Detestación”, sentenció la conductora, al aclarar que ambas formaban parte del grupo “Los del Espacio”. En este sentido, indicó que la artista entrerriana empezó su carrera muy joven y se puso de novia con el cantante uruguayo Fer Vázquez, quien advirtió en sus stories que ella era una mala persona. “Este chico se sintió usado y estafado por Emilia Mernes porque a ella, que es talentosa, cuando estaba empezando su carrera, él le da su primera oportunidad de cantar con él y se enamoran, se ponen de novios y empiezan”, indicó.

Emilia Mernes, Tini, María Becerra Foto: Canal 26

“Nos remontamos a 2016; ahora Fer Vázquez la odia. Ella empieza a cantar con él y le presenta a su mánager, que los lleva a Miami a probar suerte. Pero cuando ella conoce al de Sony Music y firma contrato, empieza a crecer y lo deja porque no quería mezclar carrera con amor. Entonces se abre como solista y finalmente rompen”, aseguró Yanina.

Pero más allá de sus escándalos amorosos, la conductora insistió en que varios del medio la señalan como “trepadora, que quiere crecer y que no le importa pisar cabezas”. “Todos con los que hablas dicen que ella está donde está gracias al Duki, quien tiene mucho peso en el ambiente. Y como es groso, canta en Europa y demás, le abre puertas”, sostuvo.