Avatar fuego y cenizas ya está disponible en Disney+, mejor por Telecentro
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Avatar: Fuego y Cenizas llega a Disney+ con un nuevo capítulo de la exitosa saga de James Cameron. La historia profundiza el conflicto en Pandora con la aparición del misterioso Clan de las Cenizas, una tribu Na’vi marcada por el fuego y dispuesta a desafiar el equilibrio del planeta. Con impactantes efectos visuales, escenas de acción espectaculares y una trama cargada de emociones, la película expande el universo de Avatar y presenta nuevos desafíos para Jake Sully, Neytiri y su familia en una aventura épica que promete sorprender a los fanáticos de la franquicia.
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