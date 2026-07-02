Más deporte llega a Telecentro con la incorporación de DSports

Telecentro incorpora a su grilla las señales de DSports Foto: Telecentro

Telecentro continúa ampliando su propuesta de entretenimiento con la incorporación de las señales DSports a su grilla de televisión y a Telecentro Play, sumando una propuesta deportiva ampliada con acceso a grandes competencias internacionales y a una de las coberturas futbolísticas más importantes del año.

Los clientes de Telecentro ya pueden acceder a las señales DSports desde su televisor y también desde múltiples dispositivos a través de Telecentro Play, incorporando nuevas alternativas para disfrutar una experiencia de entretenimiento más completa.

En un año marcado por el torneo más esperado del fútbol internacional, la llegada de DSports cobra especial relevancia al incorporar la cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026, incluyendo encuentros exclusivos dentro de su propuesta de señales y una experiencia de visualización ampliada para seguir cada instancia de la competencia.

Además de la transmisión de partidos, DSports cuenta con una propuesta integral que incluye previas, análisis, entrevistas, programación especial y contenidos complementarios para vivir cada jornada con una cobertura más profunda.

Uno de los diferenciales más destacados de esta incorporación es la posibilidad de disfrutar las transmisiones disponibles en Ultra HD 4K, ofreciendo una experiencia inmersiva para seguir los principales eventos deportivos con mayor definición y detalle.

Entre los contenidos destacados que podrán disfrutar los clientes de Telecentro se encuentran:

Cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026

Transmisiones seleccionadas en Ultra HD 4K a través del canal 4002

Partidos exclusivos de la CONMEBOL Sudamericana

LaLiga de España

EuroLeague Basketball

Competiciones FIBA internacionales

Grandes eventos del ciclismo internacional , incluido el Giro de Italia

Otros eventos y disciplinas deportivas internacionales

Las señales disponibles son:

Canales109 - 995 — DSports1 HD

Canales 110 - 996 — DSports2

Canal 4002 4K — DSports

Con esta incorporación, Telecentro continúa fortaleciendo su propuesta de entretenimiento y conectividad, acercando más contenidos, más cobertura y nuevas formas de vivir los mejores eventos deportivos.