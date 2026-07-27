“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo: negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

Manuel Orellana, conocido como “El Chino”, relató cómo fueron los seis días que permaneció aislado en la montaña junto a dos mujeres antes de ser rescatado. Foto: BioBioChile.

A dos días de haber sido encontrado con vida en el Cajón del Maipo, Manuel Orellana, “El Chino”, decidió romper el silencio y contar su versión sobre el episodio que lo mantuvo seis días desaparecido junto a dos mujeres, ambas maestras de jardín de su hijo, en la montaña. El aislamiento se produjo debido a un fuerte temporal de nieve en la zona cordillerana.

En diálogo con el programa Hay que decirlo, el chileno de 32 años explicó cómo surgió la salida, qué ocurrió en el refugio donde permanecieron aislados y respondió a la polémica que se generó luego de que su pareja, Génesis, cuestionara públicamente las circunstancias del viaje.

“El Chino” aseguró que el viaje al Cajón del Maipo fue una imprudencia y explicó que no sabía del frente de mal clima que se aproximaba. Foto: La Tercera.

Orellana reconoció que fue una decisión imprudente haber ingresado a la zona cordillerana días antes de un frente de mal clima. Sin embargo, negó que el viaje haya tenido un trasfondo romántico y descartó cualquier tipo de infidelidad.

¿Cómo llegaron al Cajón del Maipo?

Según relató, todo comenzó de manera espontánea durante un fin de semana largo. Una amiga lo invitó a reunirse con otras personas y terminó sumándose al plan.

“Yo iba pasando por una avenida y Betsabé (otra amiga) me para y me dice: ‘Amigo, Chino, ¿cómo estái?, estamos haciendo la previa porque es fin de semana largo, vamos a carretear, no seai cobarde, la flaca no te va a hacer nada’, por la Génesis”, contó.

El hombre explicó que aceptó porque estaba solo y no tenía dinero en ese momento. “Ellas me invitaron, yo no andaba con dinero, no andaba con nada, y mi polola estaba en el mall. Yo estaba solo en mi día libre. Por eso enganché con ellas”, afirmó.

Luego de que no pudieran ingresar a una discoteca por el código de vestimenta, decidieron cambiar de rumbo y dirigirse al Cajón del Maipo. Orellana aseguró que el objetivo era recorrer la zona y no continuar la fiesta.

Tras la polémica generada en redes sociales, “El Chino” pidió disculpas públicas y agradeció a los equipos que participaron de la búsqueda. Foto: La Tercera.

Los seis días perdidos en la montaña

“El Chino” explicó que conocía el lugar por experiencias previas relacionadas con actividades en la naturaleza, por lo que asumió el rol de guía durante la travesía. “Andaba a caballo por ahí, he tenido aventuras de arriero, en la montaña, sobrevivencia y todo eso“, señaló.

Sin embargo, reconoció que desconocía la llegada del mal tiempo porque no utiliza teléfono ni redes sociales. El momento más crítico ocurrió cuando el vehículo quedó comprometido por el hielo y decidieron buscar refugio para evitar un accidente.

“Apenas abrí la puerta del refugio, apareció un gato, y les dije a las chiquillas que no estamos solos, sino que estamos con Dios“, relató.

Durante los días siguientes, aseguró que utilizaron los recursos disponibles en el lugar para mantenerse con vida. “Yo soy de montaña, sé sobrevivir pescando y pillando animales. Fui a buscar unas cobijas y nos pasamos toda la noche esperando que amaneciera, y todas querían que yo sacara la camioneta. Magdalena quería bajar caminando a toda costa, todo el rato”.

Finalmente, los tres fueron encontrados por los equipos de rescate tras permanecer casi una semana sin comunicación.

Manuel Orellana y las dos maestras del jardín de su hijo fueron rescatados tras permanecer seis noches aislados en la montaña por una tormenta de nieve. Foto: ATON/Carabineros.

Negó una relación con las mujeres que lo acompañaban

Tras el operativo, las especulaciones en redes sociales se multiplicaron y surgieron versiones sobre una supuesta infidelidad hacia su pareja. Frente a esto, Orellana fue contundente.

“Todos pensaban lo malo, que andábamos de jarana, pero nunca pasó nada entre nosotros. Nos respetamos, somos amigos todos. La gente habla calumnias; son cosas que no son reales. Yo tengo mi pareja, ellas tienen su pareja, y no tengo necesidad de buscar pololas. Estábamos preocupados por nuestras parejas“, sostuvo.

Además, negó que hubiera consumo excesivo de alcohol o drogas durante el episodio y afirmó que durante los días de aislamiento se enfocaron en rezar y esperar ser encontrados.

“El Chino” pidió disculpas por el costo del rescate

El hombre también se refirió al impacto económico del operativo, cuyo costo estimado rondaría los 100 millones de pesos. Aunque dijo no tener los recursos para afrontar esa suma, manifestó que estaría dispuesto a hacerse cargo junto a las otras personas involucradas.

El protagonista del rescate en el Cajón del Maipo dijo estar dispuesto a pagar parte del operativo si las autoridades reclaman el costo del despliegue. Foto: lMNeuquen

“Si nos cobran, deberíamos pagar entre los tres”, expresó. Por último, pidió disculpas a quienes participaron del operativo y a las personas que estuvieron preocupadas por su desaparición: “A todo el país, al presidente, los ministros, rescatistas, mi familia, mi mujer, todos los que nos conocen y estaban preocupados”.