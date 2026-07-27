Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Cuánto pagan los bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días Foto: Visit Argentina

En un contexto económico del riesgo país en baja y un dólar estable, el plazo fijo se impone como una alternativa de ahorros y rentabilidad para la población argentina. De allí que invertir 1 millón de pesos a 30 días en los principales bancos de la Argentina de resultados redituables.

La diferencia entre el mejor y el peor rendimiento puede superar los $4.500 en un solo mes, lo que impacta en las decisiones de ahorristas, empresas y fondos comunes de inversión a la hora de elegir en qué banco poner su dinero. En un contexto de economía no tan volátil como antes, el Gobierno busca que la gente vuelva a confiar y vuelque los ahorros en la economía formal.

La diferencia entre el mejor y el peor rendimiento puede superar los $4.500 en un solo mes, lo que impacta en las decisiones de ahorristas. Foto: -

Banco a banco: cuánto abonan de intereses al invertir un millón de pesos a 30 días

Banco de la Nación Argentina: $1.015,28

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: $1.014,58

Banco BBVA Argentina S.A.: $1.014,9

Banco Santander Argentina S.A.: $1.013,33

Banco de la Provincia de Buenos Aires: $1.016,75

Banco Macro S.A.: $1.015,63

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: $1.014,33

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: $1.014,17

Banco Patagonia S.A.: $1.013,33

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: $1.014,58

Banco Bica S.A.: $1.017,44

Banco CMF S.A.: $1.017,44

Banco Comafi Sociedad Anónima: $1.014,72

Banco de Comercio S.A.: $1.015,28

Banco de Formosa S.A.: $1.015,42

Banco a banco: cuánto abonan de intereses al invertir un millón de pesos a 30 días

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: $1.016,46

Banco del Chubut S.A.: $1.015,28

Banco del Sol S.A.: $1.016,75

Banco Dino S.A.: $1.016,11

Banco Hipotecario S.A.: $1.016,32

Banco Julio Sociedad Anónima: $1.015,28

Banco Mariva S.A.: $1.017,01

Banco Masventas S.A.: $1.015,28

Banco Meridian S.A.: $1.017,64

Banco Provincia de Tierra del Fuego: $1.015,28

Banco Voii S.A.: $1.017,44

Bibank S.A.: $1.016,75

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: $1.017,92

Reba Compañía Financiera S.A.: $1.017,92

¿Cuáles son los porcentajes de intereses de cada banco?

El Banco de la Nación Argentina es una de las entidades con una de las tasas más altas de interés, con un 19%. Mientras que el Banco de la Provincia de Buenos Aires mantiene una tasa aún más alta: 21%, monto que lo convierte en una de las entidades tradicionales con mejores retornos.

El Banco Galicia tiene una tasa del 17,5%, el Banco BBVA Argentina S.A. tiene una tasa del 18,25% y el Banco Santander Argentina S.A. demuestra una tasa del 16%.

Banco Santander

En este sentido, el caso del Banco Macro demuestra una tasa del 18,75% y el del Banco Credicoop Cooperativo Limitado informa una tasa de 17,5%, igual a la del Galicia. Por su parte, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Patagonia S.A. ofrecen 17% y 16% respectivamente, siendo dos de los valores más bajos del segmento de bancos tradicionales.

Aquellas compañías financieras que operan en el segmento digital o en nichos específicos demuestran un panorama distinto. Reba Compañía Financiera S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U ofrecen una tasa del 23% que se traduce en un rendimiento de $1.017.917 para un depósito de $1 millón a 30 días en ambos casos, ubicándose en la cima del ranking.

El Banco Meridian S.A. lidera el ranking con una tasa del 22,25%, que permite obtener un rendimiento de $1.017.444. En segundo lugar se ubica el Banco Mariva S.A., con una tasa del 21,5%, seguido por el Banco Bica S.A., que ofrece un 21%.

Con una tasa también del 21% aparecen el Banco del Sol S.A., Bibank S.A. y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Más atrás se encuentran el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., con un 20,75%; el Banco Hipotecario, con un 20,5%; y, por último, el Banco Dino S.A., que paga una tasa del 20%.

Pesos argentinos; economía. Foto: REUTERS

De esta forma, el cuadro demuestra que las entidades más pequeñas o de banca digital lideran la competencia por los depósitos, ofreciendo tasas significativamente más elevadas que los bancos tradicionales.

En este sentido, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. lideran el ranking de bancos provinciales con tasas de 20,75% y 19% respectivamente al igual que el Banco Provincia de Tierra del Fuego con un 19%.

La brecha de rentabilidad entre las entidades que lideran el mercado y aquellas que pagan los intereses más bajos puede superar los $4.500 en apenas un mes para un depósito de $1 millón. Esta diferencia surge al comparar la tasa del 23% que ofrecen Reba Compañía Financiera y Crédito Regional Compañía Financiera con el 16% de Santander Argentina y Banco Patagonia.

La brecha de rentabilidad entre las entidades que lideran el mercado y aquellas que pagan los intereses más bajos puede superar los $4.500 en apenas un mes para un depósito de $1 millón.

Las variaciones en las tasas de interés se observan tanto en bancos de capital nacional como en entidades de origen extranjero. En ese contexto, el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. ofrece una tasa del 17,2%, lo que genera un rendimiento de $1.014.333. Por su parte, Banco Comafi Sociedad Anónima remunera los depósitos con una tasa del 18%, equivalente a un monto final de $1.014.722, mientras que Banco de Formosa S.A. aplica un 18,5%, con un rendimiento que asciende a $1.015.417.

De esta manera, los ahorristas cuentan con la información necesaria a tener en cuenta al momento de invertir, aunque las condiciones pueden variar según el perfil de usuario, el canal de contratación y las políticas de cada institución. De este modo, las personas pueden elegir dónde destinar sus fondos.