Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

A la hora de invertir es importante decidir en qué entidad bancaria hacerlo y cuál es el rendimiento que la misma otorgará. Aquí los montos que otorga cada banco a corto plazo con una inversión base de un millón de pesos.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cuánto pagan los bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días
Cuánto pagan los bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días Foto: Visit Argentina
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En un contexto económico del riesgo país en baja y un dólar estable, el plazo fijo se impone como una alternativa de ahorros y rentabilidad para la población argentina. De allí que invertir 1 millón de pesos a 30 días en los principales bancos de la Argentina de resultados redituables.

La diferencia entre el mejor y el peor rendimiento puede superar los $4.500 en un solo mes, lo que impacta en las decisiones de ahorristas, empresas y fondos comunes de inversión a la hora de elegir en qué banco poner su dinero. En un contexto de economía no tan volátil como antes, el Gobierno busca que la gente vuelva a confiar y vuelque los ahorros en la economía formal.

La diferencia entre el mejor y el peor rendimiento puede superar los $4.500 en un solo mes, lo que impacta en las decisiones de ahorristas. Foto: -

Banco a banco: cuánto abonan de intereses al invertir un millón de pesos a 30 días

  • Banco de la Nación Argentina: $1.015,28
  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: $1.014,58
  • Banco BBVA Argentina S.A.: $1.014,9
  • Banco Santander Argentina S.A.: $1.013,33
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: $1.016,75
  • Banco Macro S.A.: $1.015,63
  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: $1.014,33
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: $1.014,17
  • Banco Patagonia S.A.: $1.013,33
  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: $1.014,58
  • Banco Bica S.A.: $1.017,44
  • Banco CMF S.A.: $1.017,44
  • Banco Comafi Sociedad Anónima: $1.014,72
  • Banco de Comercio S.A.: $1.015,28
  • Banco de Formosa S.A.: $1.015,42
Billetes de pesos, dinero
Banco a banco: cuánto abonan de intereses al invertir un millón de pesos a 30 días
  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: $1.016,46
  • Banco del Chubut S.A.: $1.015,28
  • Banco del Sol S.A.: $1.016,75
  • Banco Dino S.A.: $1.016,11
  • Banco Hipotecario S.A.: $1.016,32
  • Banco Julio Sociedad Anónima: $1.015,28
  • Banco Mariva S.A.: $1.017,01
  • Banco Masventas S.A.: $1.015,28
  • Banco Meridian S.A.: $1.017,64
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: $1.015,28
  • Banco Voii S.A.: $1.017,44
  • Bibank S.A.: $1.016,75
  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: $1.017,92
  • Reba Compañía Financiera S.A.: $1.017,92

¿Cuáles son los porcentajes de intereses de cada banco?

El Banco de la Nación Argentina es una de las entidades con una de las tasas más altas de interés, con un 19%. Mientras que el Banco de la Provincia de Buenos Aires mantiene una tasa aún más alta: 21%, monto que lo convierte en una de las entidades tradicionales con mejores retornos.

El Banco Galicia tiene una tasa del 17,5%, el Banco BBVA Argentina S.A. tiene una tasa del 18,25% y el Banco Santander Argentina S.A. demuestra una tasa del 16%.

Contenido Recomendado

Plazo fijo en julio 2026:cuánto hay que invertir para ganar $100.000 de intereses según el banco

Plazo fijo en julio 2026: cuánto hay que invertir para ganar $100.000 de intereses según el banco

Plazo fijo en julio 2026:el monto final que se obtiene al invertir $50.000 durante 30 días

Plazo fijo en julio 2026: el monto final que se obtiene al invertir $50.000 durante 30 días
Banco Santander
Banco Santander

En este sentido, el caso del Banco Macro demuestra una tasa del 18,75% y el del Banco Credicoop Cooperativo Limitado informa una tasa de 17,5%, igual a la del Galicia. Por su parte, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Patagonia S.A. ofrecen 17% y 16% respectivamente, siendo dos de los valores más bajos del segmento de bancos tradicionales.

Aquellas compañías financieras que operan en el segmento digital o en nichos específicos demuestran un panorama distinto. Reba Compañía Financiera S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U ofrecen una tasa del 23% que se traduce en un rendimiento de $1.017.917 para un depósito de $1 millón a 30 días en ambos casos, ubicándose en la cima del ranking.

El Banco Meridian S.A. lidera el ranking con una tasa del 22,25%, que permite obtener un rendimiento de $1.017.444. En segundo lugar se ubica el Banco Mariva S.A., con una tasa del 21,5%, seguido por el Banco Bica S.A., que ofrece un 21%.

Con una tasa también del 21% aparecen el Banco del Sol S.A., Bibank S.A. y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Más atrás se encuentran el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., con un 20,75%; el Banco Hipotecario, con un 20,5%; y, por último, el Banco Dino S.A., que paga una tasa del 20%.

Pesos argentinos; economía. Foto: REUTERS

De esta forma, el cuadro demuestra que las entidades más pequeñas o de banca digital lideran la competencia por los depósitos, ofreciendo tasas significativamente más elevadas que los bancos tradicionales.

En este sentido, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. lideran el ranking de bancos provinciales con tasas de 20,75% y 19% respectivamente al igual que el Banco Provincia de Tierra del Fuego con un 19%.

La brecha de rentabilidad entre las entidades que lideran el mercado y aquellas que pagan los intereses más bajos puede superar los $4.500 en apenas un mes para un depósito de $1 millón. Esta diferencia surge al comparar la tasa del 23% que ofrecen Reba Compañía Financiera y Crédito Regional Compañía Financiera con el 16% de Santander Argentina y Banco Patagonia.

Cajero automático, billete de 10 mil pesos. Foto: archivo NA/Damián Dopacio
La brecha de rentabilidad entre las entidades que lideran el mercado y aquellas que pagan los intereses más bajos puede superar los $4.500 en apenas un mes para un depósito de $1 millón.

Las variaciones en las tasas de interés se observan tanto en bancos de capital nacional como en entidades de origen extranjero. En ese contexto, el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. ofrece una tasa del 17,2%, lo que genera un rendimiento de $1.014.333. Por su parte, Banco Comafi Sociedad Anónima remunera los depósitos con una tasa del 18%, equivalente a un monto final de $1.014.722, mientras que Banco de Formosa S.A. aplica un 18,5%, con un rendimiento que asciende a $1.015.417.

De esta manera, los ahorristas cuentan con la información necesaria a tener en cuenta al momento de invertir, aunque las condiciones pueden variar según el perfil de usuario, el canal de contratación y las políticas de cada institución. De este modo, las personas pueden elegir dónde destinar sus fondos.

Plazo fijoEconomía argentinaPesos argentinos
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Guía salarial para empleadas domésticas:cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

    Guía salarial para empleadas domésticas: cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

  2. Aumento en SUAF de ANSES:cuánto se cobrará en agosto de 2026 y el calendario completo de pagos

    Aumento en SUAF de ANSES: cuánto se cobrará en agosto de 2026 y el calendario completo de pagos

  3. Regresa una histórica empresa de lácteos:superó la quiebra, sumó empleados y relanza sus productos

    Regresa una histórica empresa de lácteos: superó la quiebra, sumó empleados y relanza sus productos

  4. ANSES prepara tres cambios clave para jubilados en agosto 2026:aumento, bono y calendario de pagos

    ANSES prepara tres cambios clave para jubilados en agosto 2026: aumento, bono y calendario de pagos

  5. Alivio al bolsillo:qué bancos y billeteras virtuales devuelven el 100% del boleto de colectivos y subtes en Buenos Aires

    Alivio al bolsillo: qué bancos y billeteras virtuales devuelven el 100% del boleto de colectivos y subtes en Buenos Aires

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei:“Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei: “Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Brasil también convocó al embajador argentino para que dé explicaciones tras las críticas de Milei contra Lula da Silva

Economía

Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Guía salarial para empleadas domésticas:cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

Aumento en SUAF de ANSES:cuánto se cobrará en agosto de 2026 y el calendario completo de pagos

Internacionales

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo:negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo: negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

Lula da Silva respondió al discurso de Milei en Brasil:“Que nadie de afuera intente interferir en las elecciones”

Ataque con arma blanca en París:3 mujeres fueron heridas y hay un sospechoso detenido

Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

Publicidad