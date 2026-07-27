Mario, joven español en Australia: “Tardo cuatro horas de trabajo en cubrir el alquiler de todo un mes”

Australia se convirtió en uno de los destinos favoritos para miles de jóvenes españoles que deciden emigrar. Foto: Instagram @lega.wave

Australia se convirtió en uno de los destinos favoritos para miles de jóvenes españoles que deciden emigrar en busca de nuevas oportunidades laborales, mejores ingresos y una experiencia internacional que les permita crecer tanto en lo profesional como en lo personal. Para muchos, dar el salto al otro lado del mundo no implica abandonar definitivamente su país de origen, sino abrir una etapa de aprendizaje, descubrimiento cultural e independencia.

La posibilidad de acceder a empleos bien remunerados, mejorar el nivel de inglés y ahorrar dinero atrae cada vez más a quienes buscan una alternativa distinta a la realidad laboral europea. Entre ellos se encuentra Mario, un español que lleva seis años viviendo en Australia y que comparte su experiencia a través de TikTok, donde acumula miles de visualizaciones contando cómo es trabajar en el sector agrícola del país.

Emigrar: Mario cuenta su experiencia en Australia y sus campos de algodón

Mario, conocido en redes sociales como @lega.wave, relata que encontró en Australia una oportunidad para construir una vida diferente y aprovechar las opciones laborales que ofrecen las zonas rurales del país.

Mario encontró en Australia una oportunidad para construir una vida diferente y aprovechar las opciones laborales. Foto: Instagram @lega.wave

En uno de sus videos más comentados, asegura que durante la temporada del algodón puede generar ingresos suficientes como para cubrir el costo de un mes completo de alquiler en apenas unas horas de trabajo. “Tardo cuatro horas de trabajo en cubrir el alquiler de todo un mes”, afirma.

La campaña algodonera australiana se desarrolla principalmente entre marzo y mayo y constituye una importante fuente de empleo temporal. Durante ese período, numerosas granjas buscan trabajadores para cubrir distintas tareas vinculadas con la producción y logística de la cosecha, lo que atrae tanto a residentes locales como a jóvenes extranjeros con visados temporales.

La rutina en la granja de algodón: jornadas de 12 horas diarias de lunes a domingo

El joven explica que trabaja en una explotación agrícola dedicada al cultivo y procesamiento de algodón. Sin embargo, aclara que sus tareas no están relacionadas directamente con la cosecha manual. Según detalla, se encarga de descargar camiones, almacenar la producción en grandes depósitos y llenar contenedores destinados a la exportación internacional.

La rutina es intensa: trabaja 12 horas por día, los siete días de la semana, durante los meses que dura la temporada. A pesar de la extensión de las jornadas, Mario sostiene que el trabajo no le resulta especialmente exigente desde el punto de vista físico.

Tarifas por hora y horas extra: cuánto se cobra en el sector algodonero

Uno de los aspectos que más interés despierta entre quienes siguen su contenido es el salario que percibe por trabajar en el campo australiano. Mario asegura que cobra 31 dólares australianos por hora durante la jornada ordinaria y 56 dólares australianos por hora cuando realiza horas extra.

Mario explicó que trabaja en una explotación agrícola dedicada al cultivo y procesamiento de algodón. Foto: Instagram @lega.wave

De acuerdo con sus cálculos, esto le permite ganar alrededor de 430 dólares australianos diarios entre semana y hasta 1.230 dólares australianos por jornada durante los fines de semana.

El joven señala que, en una semana completa de trabajo, puede llegar a percibir el equivalente a unos 3.470 euros brutos, aunque aclara que posteriormente debe descontar aproximadamente un 15% correspondiente a impuestos y tasas. Estas cifras explican por qué miles de trabajadores temporales eligen empleos agrícolas intensivos para intentar ahorrar dinero en períodos relativamente cortos.

El costo de vida semanal: precios de alquiler, comida y combustible

Más allá de los ingresos, Mario también comparte cuánto gasta para mantenerse durante su estadía en las zonas rurales de Australia. Según explica, paga 140 dólares australianos semanales de alquiler, mientras que destina alrededor de 90 dólares australianos a alimentación. Como vive cerca de su lugar de trabajo, su gasto en transporte es mínimo y apenas consume unos 20 dólares australianos semanales en combustible.

Mario evitó idealizar la experiencia en Australia y advirtió que el éxito económico no llega automáticamente. Foto: Instagram @lega.wave

Esa combinación entre salarios elevados y gastos relativamente bajos le permite ahorrar una parte importante de sus ingresos. “Al final, pago todo más o menos en medio día de trabajo. Trabajo como un esclavo, pero el resto de días son de puro ahorro”, resume.

Sin embargo, el joven evita idealizar la experiencia y advierte que el éxito económico no llega automáticamente a quienes aterrizan en el país. “No quiero engañar a nadie ni hacer pensar que en Australia llueve dinero en cuanto aterrizas. Solo mostrar que es un país donde si sabes hacer medio bien las cosas puedes sacarle un provecho económico, además del millón de aventuras y aprendizajes que no te los quita nadie”, concluye.

Su historia refleja una tendencia cada vez más visible entre los jóvenes europeos: aceptar empleos exigentes y largas jornadas laborales a cambio de salarios competitivos, capacidad de ahorro y una experiencia internacional que puede marcar un antes y un después en sus vidas.