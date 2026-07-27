ANSES paga del 27 al 31 de julio: quiénes cobran y qué DNI deben revisar el calendario

ANSES cobro Foto: ANSES

La última semana de julio llega con nuevas fechas clave dentro del calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Durante estos días, el organismo previsional continúa con la acreditación de haberes para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones, siempre bajo el esquema habitual de ordenamiento por terminación del DNI.

Aunque gran parte del cronograma mensual ya avanzó durante las semanas anteriores, entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio todavía quedan grupos importantes por cobrar, especialmente dentro de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la Prestación por Desempleo y algunas asignaciones que permanecen disponibles durante varios días.

ANSES: quiénes cobran el lunes 27 de julio

El lunes 27 de julio está marcado por dos pagos relevantes. Por un lado, cobran los jubilados y pensionados que superan un haber mínimo con DNI terminados en 4 y 5. Por otro, también reciben su prestación los titulares de la Prestación por Desempleo cuyos documentos finalizan en 6 y 7.

Esta fecha es una de las más buscadas por los beneficiarios porque corresponde al tramo final del calendario para quienes perciben haberes previsionales superiores al mínimo. En todos los casos, el dinero se deposita en la cuenta bancaria informada ante ANSES y queda disponible para ser utilizado con tarjeta de débito, retirado por cajero automático o cobrado en la entidad correspondiente.

Quiénes cobran el martes 28 de julio

El martes 28 de julio continúa el pago para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. En esta jornada, el turno corresponde a los beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7. Además, ANSES completa otra tanda de la Prestación por Desempleo, destinada a titulares con documentos finalizados en 8 y 9.

ANSES oficina Foto: ANSES

Para quienes dependen de este ingreso mensual, revisar la fecha exacta de cobro es fundamental para organizar gastos, vencimientos y compras. ANSES suele ordenar los depósitos de manera escalonada para evitar demoras, concentración de personas en bancos y consultas masivas en un mismo día.

Miércoles 29 de julio: último tramo para jubilados y pensionados

El miércoles 29 de julio se completa el calendario de pagos para jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo. En esta fecha perciben sus haberes quienes tengan DNI terminados en 8 y 9.

Este grupo cierra uno de los segmentos principales del mes. A partir de la acreditación, el dinero queda depositado en la cuenta de cada titular, por lo que no es obligatorio retirarlo el mismo día. Esta aclaración resulta importante para evitar filas innecesarias y para que cada beneficiario pueda administrar el cobro según sus necesidades.

Qué pasa con los pagos del 30 y 31 de julio

Para el jueves 30 y viernes 31 de julio no aparece un nuevo tramo específico dentro del calendario principal de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, ya que ese esquema finaliza el miércoles 29. Sin embargo, algunos beneficios continúan disponibles durante más días, como las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se abonan a todas las terminaciones de DNI dentro del período informado para esa categoría.

Bono ANSES jubilados Foto: anses

Esto significa que, aunque no todos los titulares tienen una fecha nueva asignada entre el 30 y el 31, quienes ya cuentan con el depósito acreditado pueden disponer del dinero normalmente. También es recomendable verificar la cuenta bancaria o ingresar a los canales oficiales de consulta antes de acercarse a una sucursal.

Asignaciones de Pago Único: quiénes pueden cobrar

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los pagos por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, continúan disponibles para todas las terminaciones de documento durante el período informado por el organismo. Este tipo de beneficio no se organiza del mismo modo que otras prestaciones mensuales y puede mantenerse habilitado durante varios días.

Por eso, quienes hayan iniciado el trámite o tengan la liquidación aprobada deben revisar si el pago ya fue acreditado. La consulta puede realizarse con CUIL y clave de la seguridad social, o a través de los medios de atención habituales de ANSES.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Otro grupo que sigue dentro del período de pago es el de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En este caso, el calendario alcanza a todas las terminaciones de DNI, por lo que no depende de un número específico de documento para acceder al cobro dentro del plazo establecido.

Este beneficio suele generar consultas porque no siempre coincide con las fechas de jubilaciones, AUH o desempleo. Por ese motivo, la recomendación es revisar la liquidación antes de concurrir al banco, sobre todo en la última semana del mes.

Cómo consultar si ya depositó ANSES

Los beneficiarios pueden verificar su fecha de cobro ingresando a Mi ANSES, con CUIL y clave de la seguridad social. También pueden consultar desde la sección de fecha y lugar de cobro, donde el sistema informa si el pago ya fue depositado y en qué entidad bancaria corresponde retirarlo.

Además, ANSES recuerda que los fondos permanecen en la cuenta una vez acreditados. Por eso, no hace falta retirar todo el dinero el mismo día del depósito. Esta medida permite operar con mayor seguridad, evitar esperas y utilizar medios electrónicos de pago cuando sea posible.

Calendario ANSES del 27 al 31 de julio: resumen rápido