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Internet sin vueltas en la calle: cómo funciona el nuevo WiFi Prepago de Telecentro que se puede usar sin ser cliente

A través de packs que van desde los $2.099 por 10 gigas, cualquier usuario puede acceder de forma rápida y sencilla a la red de puntos de conexión más grande del país.

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Telecentro WiFi prepago
Telecentro WiFi prepago Foto: Telecentro
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Telecentro presentó de manera oficial su nuevo servicio de WiFi Prepago, una propuesta diseñada para garantizar conectividad de alta velocidad en la vía pública de forma fácil, rápida y sin contratos a largo plazo. La gran novedad de este lanzamiento es que no es necesario ser cliente previo de la empresa para poder utilizarlo. El sistema está pensado para resolver las necesidades de navegación cotidianas de los usuarios cuando se quedan sin datos móviles en el celular o necesitan trabajar fuera de sus hogares.

La plataforma cuenta con un despliegue de más de 1 millón de zonas WiFi distribuidas estratégicamente, lo que permite a las personas conectarse de manera segura estén donde estén. La dinámica de uso elimina las vueltas administrativas: el usuario simplemente localiza el punto de conexión en la calle, elige el paquete que mejor se adapta a su consumo y comienza a navegar al instante bajo una modalidad 100% prepaga.

El servicio tiene un costo de tan solo $2099.

En cuanto a los costos, la compañía estructuró opciones sumamente competitivas para el mercado actual, ofreciendo packs de 10 gigas desde los $2.099. Esta flexibilidad busca otorgar una alternativa económica y directa frente a los planes tradicionales de telefonía celular, permitiendo un control total del gasto diario o semanal. Con el lema “Te sobra calle. Te sobran gigas”, Telecentro sale a competir fuerte en el segmento de la conectividad urbana e inalámbrica.

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