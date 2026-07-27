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Sorpresa en la alianza con Israel: Trump reconoció desacuerdos con Netanyahu sobre la guerra con Irán

Las declaraciones fueron realizadas ante la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, mientras el mandatario estadounidense se dirigía a Michigan, un día antes de recibir al primer ministro israelí en Washington.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Donald Trump reconoció desacuerdos con Benjamín Netanyahu sobre la guerra con Irán.
Donald Trump reconoció desacuerdos con Benjamín Netanyahu sobre la guerra con Irán.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este lunes que existen “pequeñas diferencias” con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respecto a la estrategia frente a Irán, aunque remarcó que ambos líderes mantienen una visión ampliamente coincidente sobre el conflicto.

Las declaraciones fueron realizadas ante la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, mientras el mandatario estadounidense se dirigía a Michigan, un día antes de recibir a Netanyahu en Washington. “Tenemos pequeñas diferencias, pero estamos bastante cerca”, afirmó Trump al ser consultado sobre la relación con el jefe de Gobierno israelí.

Trump busca un acuerdo con Irán mientras crecen las diferencias con Israel

La admisión llega en un momento de creciente debate sobre el rumbo de la guerra con Irán. Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero una ofensiva militar conjunta contra la República Islámica que, hasta el momento, no consiguió el objetivo de provocar la caída del régimen iraní. La prolongación del conflicto generó algunas discrepancias estratégicas entre ambos históricos aliados.

“Tenemos pequeñas diferencias, pero estamos bastante cerca”, afirmó Trump sobre su relación con Netanyahu. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

Desde hace meses, Trump apuesta por alcanzar un acuerdo con Teherán que permita poner fin a una guerra que perdió apoyo entre sectores del electorado estadounidense. Netanyahu, por el contrario, observa con preocupación la posibilidad de un entendimiento entre Washington e Irán, al considerar que podría fortalecer a la principal amenaza regional para Israel.

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Pese a las diferencias, la relación entre ambos dirigentes se mantuvo estrecha. Trump elogió en reiteradas ocasiones a Netanyahu, a quien definió como “un primer ministro de tiempos de guerra”. Sin embargo, también trascendieron momentos de tensión.

El mandatario estadounidense reconoció recientemente que durante una conversación telefónica mantenida en junio llegó a calificar a Netanyahu como “jodidamente loco”, en medio de desacuerdos por los ataques israelíes contra objetivos en Líbano.

Reunión clave en Washington para definir la estrategia sobre Medio Oriente

Netanyahu partió este lunes hacia Estados Unidos, donde participará en el funeral del senador republicano Lindsey Graham y mantendrá una nueva reunión con Trump. El encuentro marcará la octava vez que ambos líderes se vean desde el regreso del mandatario republicano a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Foto: Reuters/Kevin Mohatt
El encuentro marcará la octava vez que ambos líderes se vean desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Foto: Reuters (Kevin Mohatt)

La última reunión entre los dos dirigentes se produjo en febrero en el Despacho Oval. En aquella oportunidad, según trascendió, Netanyahu logró convencer a Trump de respaldar la ofensiva militar contra Irán, una decisión que redefinió la política de Washington en Medio Oriente y profundizó la participación de Estados Unidos en el conflicto regional.

El encuentro previsto para esta semana será seguido de cerca por la comunidad internacional, en medio de las expectativas sobre una posible redefinición de la estrategia occidental frente a Irán y el futuro de una guerra que continúa sin ofrecer resultados concluyentes para sus principales impulsores.

Donald TrumpBenjamín NetanyahuEstados UnidosIsrael
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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