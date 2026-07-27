Toda la diversión de los Minions te espera en Universal+ con Telecentro

El Universo Minions reúne las aventuras más divertidas de los inseparables personajes amarillos y la historia de Gru, el villano favorito de varias generaciones.

Desde los orígenes de los Minions hasta las películas de Mi Villano Favorito, esta franquicia combina humor, acción y entrañables personajes en historias ideales para disfrutar en familia. Con situaciones desopilantes, villanos inolvidables y una animación de primer nivel, el Universo Minions se convirtió en una de las sagas más exitosas y queridas del cine animado.

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