comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Toda la diversión de los Minions te espera en Universal+ con Telecentro

Disfrutala con Telecentro. Comunicate al 6380-0000 o ingresá a telecentro.com.ar.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Toda la diversión de los Minions te espera en Universal+ con Telecentro
Toda la diversión de los Minions te espera en Universal+ con Telecentro
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Universo Minions reúne las aventuras más divertidas de los inseparables personajes amarillos y la historia de Gru, el villano favorito de varias generaciones.

Desde los orígenes de los Minions hasta las películas de Mi Villano Favorito, esta franquicia combina humor, acción y entrañables personajes en historias ideales para disfrutar en familia. Con situaciones desopilantes, villanos inolvidables y una animación de primer nivel, el Universo Minions se convirtió en una de las sagas más exitosas y queridas del cine animado.

Disfrutalo en Telecentro: comunicate al 6380-0000 o ingresá a telecentro.com.ar.

TelecentroUniversalMinions
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Más Videos

Shorts del momento

Política

Kristalina Georgieva se reunió con Javier Milei en Casa Rosada y participó de una reunión de Gabinete ampliado

Kristalina Georgieva se reunió con Javier Milei en Casa Rosada y participó de una reunión de Gabinete ampliado

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei:“Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Economía

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto 2026:el monto límite para seguir viajando

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto 2026: el monto límite para seguir viajando

Ranking de inflación en América Latina:qué puesto ocupa Argentina tras el primer semestre de 2026

ANSES paga del 27 al 31 de julio:quiénes cobran y qué DNI deben revisar el calendario

Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Internacionales

Sorpresa en la alianza con Israel:Trump reconoció desacuerdos con Netanyahu sobre la guerra con Irán

Sorpresa en la alianza con Israel: Trump reconoció desacuerdos con Netanyahu sobre la guerra con Irán

Mario, joven español en Australia:“Tardo cuatro horas de trabajo en cubrir el alquiler de todo un mes”

Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo:negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

Publicidad