Lula da Silva respondió al discurso de Milei en Brasil: “Que nadie de afuera intente interferir en las elecciones”

Lula Da Silva le respondió a Javier Milei luego de sus polémicos dichos en los cuales había calificado al mandatario brasileño de “ladrón” y “presidiario” Foto: EFE

Lula Da Silva le respondió a Javier Milei luego de sus polémicos dichos en los cuales había calificado al mandatario brasileño de “ladrón” y “presidiario”. El presidente de Brasil enfatizó: “Este país es nuestro y nadie se va a entrometer. Por lo tanto, que nadie de afuera intente interferir en las elecciones brasileñas. Quienes van a decidir el destino de este país son 157 millones de votantes, quienes van a decidir el destino de San Pablo son los votantes de San Pablo."

“Brasil es soberano. Brasil quiere mantener relaciones con todos los países del mundo. Brasil no quiere la guerra. Brasil quiere la paz. Brasil no quiere el odio. Brasil quiere el amor. Brasil no quiere meterse en disputas insignificantes. Brasil quiere trabajar. Brasil quiere vivir dignamente y eso es lo que vamos a garantizar”, afirmó Lula en su discurso frente a una multitud.

Lula da Silva, presidente de Brasil, afirmó: "Este país es nuestro y nadie se va a entrometer. Por lo tanto, que nadie de afuera intente interferir en las elecciones brasileñas”. Foto: Reuters (Adriano Machado)

¿Qué dijo el canciller brasileño sobre la disputa?

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, calificó de “graves e inaceptables” a los dichos del presidente argentino Javier Milei sobre su par brasileño, Lula Da Silva y agregó: “Debemos trabajar para lograr el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se basa en eso, en el diálogo”.

Vieira afirmó: “Las declaraciones del presidente de Argentina fueron muy graves y generaron una muy mala recepción. Dichas declaraciones fueron críticas y muy agresivas hacia el gobierno brasileño, el pueblo brasileño, las instituciones, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el propio Presidente de la República. Constituyeron una injerencia en los asuntos internos, en los asuntos nacionales”.

Mauro Vieira, canciller de Brasil, afirmó: "Las declaraciones del presidente de Argentina fueron muy graves y generaron una muy mala recepción.". Foto: El País

El canciller de Brasil agregó en declaraciones a TV Globo: “La retirada de los embajadores es una medida muy seria. En este contexto de preservación, no vamos a hacer eso ahora. Necesitamos explicaciones del gobierno argentino: ¿por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño para hacer este tipo de declaraciones, tan duras, groseras e inaceptables?“.

¿Cómo fue el encuentro entre el embajador de Argentina en Brasil y el canciller?

El canciller de Brasil convocó de urgencia al embajador argentino en ese país, Daniel Raimondi, para transmitirle el malestar y la desaprobación del gobierno brasileño: “a los improperios emitidos por el Presidente Javier Milei durante su visita privada a São Paulo, el 25 de julio, y cobrarle explicaciones sobre el comportamiento del mandatario argentino en territorio brasileño”, según un comunicado oficial.

Desde la cancillería de Brasil comunicaron: “No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el Jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño. Es especialmente lamentable que ese episodio infamante involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial”.

En paralelo, el Gobierno brasileño resolvió convocar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, tal como adelantó TN. La decisión llegó tras los duros cuestionamientos de Javier Milei a Luiz Inácio Lula da Silva, pronunciados el sábado en un acto realizado en San Pablo para respaldar la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro.

Flavio Bolsonaro, candidato a presidente por el Partido Liberal de Brasil.

Milei polemizó: “Si en la Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el ‘riesgo kuka’, acá, en Brasil, hoy tienen el ‘riesgo Lula’, que se refleja en las acciones y los mercados, estoy hablando de ese mismo que mete preso a opositores por el solo hecho de ser opositores”.

¿Qué dijo Javier Milei sobre Lula de Silva?

El presidente Javier Milei volvió a cruzar duramente a su par de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, durante su intervención en el acto de lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro. En su discurso, el jefe de Estado argentino calificó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como “ladrón y presidiario” y le recriminó no haber podido visitar a Jair Bolsonaro.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Milei contrapuso la situación actual con los permisos otorgados en el pasado a dirigentes de izquierda internacional durante el encarcelamiento del propio Lula. “No me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos, el nefasto expresidente argentino, Alberto Fernández”, remarcó el mandatario argentino ante los presentes.