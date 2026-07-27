Viví la temporada 3 de La Casa del Dragón en HBO y HBO Max con Telecentro

La tercera temporada de La Casa del Dragón lleva la Danza de los Dragones a su punto más crítico, con la guerra entre los Verdes y los Negros desatada por el control del Trono de Hierro.

Mientras Rhaenyra Targaryen y Aegon II intensifican la lucha por el poder, nuevas alianzas, traiciones y batallas con dragones cambian el destino de Westeros.

Con una producción de gran escala, enfrentamientos espectaculares y giros inesperados, la serie continúa expandiendo el universo de Game of Thrones con una historia cargada de intriga, acción y ambición.