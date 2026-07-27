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Kristalina Georgieva se reunió con Javier Milei en Casa Rosada y participó de una reunión de Gabinete ampliado

Entre otros funcionarios, el Presidente se reunió con la directora gerente del FMI, el ministro Caputo y Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Javier Milei encabezó una reunión de gabinete ampliado junto a Kristalina Georgieva.
Javier Milei encabezó una reunión de gabinete ampliado junto a Kristalina Georgieva. Foto: Presidencia
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El presidente Javier Milei se reunió este lunes junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien luego participó de una reunión de gabinete ampliado.

“Gracias, presidente Milei por una discusión productiva sobre el progreso de Argentina y el camino por delante. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán clave para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino”, manifestó Georgieva en su cuenta de la red social X.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros de Economía, Luis Caputo; de Defensa, Carlos Presti; de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El presidente Javier Milei, junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en Casa Rosada a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk.
Javier Milei y Luis Caputo se reunieron con Kristalina Georgieva y Nigel Chalk. Foto: Presidencia

Además, estuvieron presentes la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Daza; el canciller, Pablo Quirno; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por la Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

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También participaron el jefe de Misión del FMI, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampli; el representante residente en la Argentina, Max Alberto Alier Montenegro; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Andrew Chalk y Luis Manuel Cubeddu Merchan.

Horas antes, la titular del FMI se reunió con Caputo en el Palacio de Hacienda, donde ambos brindaron una conferencia de prensa conjunta, en la cual la titular del FMI descartó que la Argentina necesite un nuevo programa de financiamiento y respaldó el plan económico del Gobierno.

Kristalina Georgieva elogió el plan económico del Gobierno

En conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, Georgieva destacó la solidez del plan económico del Gobierno: “Anticipamos que van a fortalecer las reservas de acá en adelante, la confianza del mercado a regresado”, remarcó.

Y añadió: “Cuando la inflación baja, que es una presión para todos y para los pobres especialmente, lo vemos en el nivel de pobreza que se ha reducido del 50 al 20 por ciento”.

“El país está por un buen camino y va a llegar el momento en que la Argentina se una a las economías emergentes que reformaron su economía y dejaron de pedir prestado”, enfatizó.

Kristalina Georgieva, durante el inició de su visita oficial a la Argentina. Foto: FOTO NA - CLAUDIO FANCHI

Por otro lado, la titular del FMI dijo también que “la transformación” económica “es difícil, pero cuando es exitosa nos llena de confianza”. En esa línea, fue consultada sobre los “ruidos” en la economía argentina que podría provocar el proceso de elecciones presidenciales del año próximo, sobre lo que dijo que “los riesgos siempre están allí y deben gestionarse”.

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, agradeció “la confianza desde el día uno” que mostró la directora gerente del FMI en las medidas adoptadas por la gestión Milei para estabilizar la economía.

La agenda de Kristalina Georgieva

Durante la tarde del lunes, la directora del FMI encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad. El programa de la actividad estipula una disertación ante representantes del sector privado, académicos y funcionarios sobre las perspectivas económicas globales y las proyecciones del organismo para la región de América Latina.

La vocera del FMI, Julie Kozack, declaró previamente en rueda de prensa en Washington que el viaje del organismo busca mantener un diálogo con distintos actores sociales y del ámbito productivo para analizar la coyuntura del país.

En tanto, el martes 28 de julio, la delegación del organismo viajará a la provincia de Neuquén para visitar el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Durante el recorrido por el área hidrocarburífera, la funcionaria será recibida por el presidente y director ejecutivo de la empresa YPF, Horacio Marín.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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