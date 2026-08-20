¿Cuántos años tiene Iván de Pineda y cuánto mide? Edad, altura y el dato poco conocido: no nació en Argentina

Iván De Pineda

Referente indiscutido del modelaje en los años 90 y consolidado como uno de los conductores de televisión más cultos y carismáticos de la pantalla chica, Iván de Pineda se mantiene como una de las tendencias de búsqueda habituales en los motores de internet. Entre las consultas más recurrentes de los usuarios destacan cuántos años tiene, cuál es su altura real y en qué país nació -no es Argentina-, tres interrogantes que rodean la figura del modelo y que explican parte del fascinante perfil internacional que lo acompaña desde sus inicios.

Iván de Pineda conducirá los Premios Martín Fierro de Moda. Foto: redes sociales.

Cuántos años tiene y cuánto mide Iván de Pineda

A pesar de su extensa trayectoria en los medios masivos de comunicación, la vigencia física del conductor suele sorprender a sus seguidores. Nació el 11 de julio de 1977 y tiene 49 años.

Su imponente porte fue clave para consagrarse en el mundo del modelaje. El conductor mide 1,88, estatura que le abrió las puertas de las marcas de lujo más importantes del planeta.

¿Dónde nació Iván de Pineda? Su origen poco conocido

Aunque está profundamente identificado con la cultura y la televisión argentina, Iván de Pineda no nació en la Argentina. Su lugar de nacimiento es Madrid, España.

Hijo de madre argentina y padre español, vivió sus primeros años en el país europeo antes de trasladarse a Buenos Aires durante su infancia tras el fallecimiento de su padre. Esta impronta cosmopolita y su crianza bilingüe fueron determinantes para moldear su perfil internacional y su facilidad para los idiomas, herramientas que luego explotaría al máximo en su carrera periodística y de viajes.

Iván de Pineda. Foto: Twitter.

De las pasarelas internacionales a la conducción de televisión: la trayectoria de Iván De Pineda

El salto a la fama de De Pineda ocurrió a sus 17 años, cuando comenzó una fulgurante carrera como modelo que lo llevó a trabajar para firmas icónicas como Versace, Gucci, Yves Saint Laurent, Valentino, Armani y Hugo Boss. Su rostro fue tapa de revistas internacionales y desfiló en las principales capitales de la moda como Milán, París y Nueva York.

Sin embargo, su perfil multifacético y su curiosidad intelectual le permitieron hacer una transición natural hacia la televisión argentina. Con programas emblemáticos como Resto del Mundo, donde recorrió el planeta mostrando culturas y paisajes, y ciclos de entretenimiento y preguntas como Pasapalabra y Escape Perfecto, el conductor logró construir un vínculo cercano con la audiencia gracias a su simpatía, su cultura general y su estilo refinado.

Así es el refugio patagónico de Iván de Pineda: piedra expuesta, ambientes integrados y vista panorámica al bosque

El conductor y modelo argentino Iván de Pineda tiene una casa de montaña en Bariloche que suele usar como lugar de descanso y que mantiene una estética muy ligada al entorno patagónico. Su hogar se encuentra en Villa Arelauquen y está decorada con una fuerte impronta de piedra y madera desde la fachada y hacia el interior.

Dentro de las imágenes que compartió el conductor predomina la piedra expuesta, una chimenea moderna en el living y un sector de segundo piso equipado con salamandra y orientado hacia el paisaje de montaña.

Casa de Iván de Pineda Foto: Fortenla

Iván De Pineda eligió adquirir su vivienda en Villa Arelauquen varios años atrás dentro de un exclusivo complejo. Allí cuenta con un extenso living conectado con la cocina, ampliando así su sector social y evitando una división total de los ambientes.

Se presentan dentro de la parte central de la residencia: un gran sofá en tono claro, una mesa ratona y una chimenea de diseño contemporáneo. Al exhibir grandes paños vidriados, aquellos que se encuentran en el hogar pueden derivar su atención hacia el paisaje exterior.