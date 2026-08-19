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Olimpia vs. Vasco da Gama: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Olimpia y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Olimpia vs Vasco da Gama por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Olimpia vs Vasco da Gama por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Olimpia y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Jueves, 20/08/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción.

¿Por dónde ver en vivo Olimpia vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Olimpia y Vasco da Gama se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Olimpia vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ostojich, Esteban, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Olimpia de ParaguayVasco da GamaCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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