Olimpia vs. Vasco da Gama: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Olimpia y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Olimpia vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Jueves, 20/08/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción.
¿Por dónde ver en vivo Olimpia vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Olimpia y Vasco da Gama se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Olimpia vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ostojich, Esteban, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.