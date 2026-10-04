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Estudiantes (RC) 1 - 2 Racing Club: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Estudiantes RC vs Racing por el Torneo Clausura.
Estudiantes RC vs Racing por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Estadio de Río Cuarto Antonio Candini de Río Cuarto: Estudiantes (RC) 1 - 2 Racing Club.

Estudiantes (RC) vs Racing Club por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

96´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Estudiantes (RC) y Racing Club por Torneo Clausura 2026.

96´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

95´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!

Disparo de Matías Valenti y el remate se va afuera.

95´ Córner para Estudiantes (RC)

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Cabrera.

94´ Tarjeta amarilla para Racing Club

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alejandro Tello.

94´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.

92´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

92´ Cambio en Racing Club

Entra Alejandro Tello y sale Tomás Conechny.

92´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!

Disparo de Yeison Moreno y el remate se va afuera.

91´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

91´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!

Disparo de Mauro Valiente y el remate se va afuera.

91´ Córner para Estudiantes (RC)

Ejecuta el tiro de esquina Gabriel Alanís.

87´ Goool de Estudiantes (RC)

¡Testazo letal! Matías Valenti anota para Estudiantes (RC) tras conectar un cabezazo.

87´ Córner para Estudiantes (RC)

Ejecuta el tiro de esquina Gabriel Alanís.

86´ Saque de arco para Estudiantes (RC)

Desde el fondo la pone en juego Lautaro Herrera.

82´ Cambio en Racing Club

Entra Matko Miljevic y sale Lautaro Díaz.

81´ ¡Estudiantes (RC) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gonzalo Maffini fue bloqueado por Facundo Cambeses.

81´ Córner para Estudiantes (RC)

Ejecuta el tiro de esquina Gabriel Alanís.

78´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

77´ Tarjeta amarilla para Estudiantes (RC)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alejandro Cabrera.

75´ Cambio en Racing Club

Entra Adrián Fernández y sale Ulises Ortegoza.

74´ Cambio en Racing Club

Entra Matías Pérez y sale Mateo Martinez.

69´ Córner para Estudiantes (RC)

Ejecuta el tiro de esquina Gabriel Alanís.

69´ Córner para Estudiantes (RC)

Ejecuta el tiro de esquina Gabriel Alanís.

68´ Cambio en Estudiantes (RC)

Entra Joaquín Rivero y sale Martín Garnerone.

68´ Cambio en Estudiantes (RC)

Entra Mauro Valiente y sale Ibrahim Hesar.

66´ Tarjeta amarilla para Estudiantes (RC)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Valenti.

65´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

64´ Fuera de juego en Estudiantes (RC)

Posición adelantada de Ibrahim Hesar.

62´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

62´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

61´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!

Disparo de Yeison Moreno y el remate se va afuera.

59´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

58´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!

Disparo de Alejandro Cabrera y el remate se va afuera.

58´ Córner para Estudiantes (RC)

Ejecuta el tiro de esquina Fernando Rodríguez.

54´ Saque de arco para Estudiantes (RC)

Desde el fondo la pone en juego Lautaro Herrera.

54´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Ulises Ortegoza y el remate se va afuera.

52´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

51´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!

Disparo de Yeison Moreno y el remate se va afuera.

51´ Córner para Estudiantes (RC)

Ejecuta el tiro de esquina Tomás González.

51´ ¡Estudiantes (RC) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ibrahim Hesar fue bloqueado por Gonzalo Escudero.

50´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

49´ Saque de arco para Estudiantes (RC)

Desde el fondo la pone en juego Lautaro Herrera.

49´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Gastón Lodico y el remate se va afuera.

46´ Saque de arco para Estudiantes (RC)

Desde el fondo la pone en juego Lautaro Herrera.

45´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini!

45´ Cambio en Estudiantes (RC)

Entra Yeison Moreno y sale Gonzalo González.

Resumen estadístico del primer tiempo.

46´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

40´ Saque de arco para Estudiantes (RC)

Desde el fondo la pone en juego Lautaro Herrera.

39´ ¡Estudiantes (RC) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ibrahim Hesar fue bloqueado por Mateo Martinez.

37´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ignacio Rodríguez fue bloqueado por Lautaro Herrera.

37´ Gooool de Racing Club

Adrián Martínez marca para Racing Club.

35´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Rodríguez.

33´ Saque de arco para Estudiantes (RC)

Desde el fondo la pone en juego Lautaro Herrera.

29´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

23´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Adrián Martínez fue bloqueado por Lautaro Herrera.

24´ Fuera de juego en Estudiantes (RC)

Posición adelantada de Ibrahim Hesar.

23´ Tarjeta amarilla para Racing Club

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lautaro Díaz.

23´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.

22´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.

21´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Adrián Martínez fue bloqueado por Gonzalo Maffini.

20´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

20´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!

Disparo de Juan Antonini y el remate se va afuera.

20´ Córner para Estudiantes (RC)

Ejecuta el tiro de esquina Tomás González.

16´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

13´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Adrián Martínez fue bloqueado por Lautaro Herrera.

12´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.

9´ Gooool de Racing Club

Tomás Conechny marca para Racing Club.

8´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Rodríguez.

7´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.

4´ Fuera de juego en Estudiantes (RC)

Posición adelantada de Ibrahim Hesar.

4´ Saque de arco para Estudiantes (RC)

Desde el fondo la pone en juego Lautaro Herrera.

2´ Saque de arco para Estudiantes (RC)

Desde el fondo la pone en juego Lautaro Herrera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Estudiantes (RC) y Racing Club por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Felipe Viola.

Formación confirmada de Estudiantes (RC)

Titulares

  • (38) Lautaro Herrera
  • (6) Juan Antonini
  • (2) Gonzalo Maffini
  • (31) Matías Valenti
  • (17) Gabriel Alanís
  • (5) Alejandro Cabrera
  • (14) Gonzalo González
  • (10) Tomás González
  • (23) Fernando Rodríguez
  • (11) Martín Garnerone
  • (77) Ibrahim Hesar

Suplentes

  • (12) Francisco Gualtieri
  • (3) Lucas Baños
  • (28) Facundo Cobos
  • (30) Sergio Ojeda
  • (29) Agustín Quiroga
  • (8) Siro Rosané
  • (22) Mauro Valiente
  • (32) Mateo Bajamich
  • (9) Javier Ferreira
  • (16) Yeison Moreno
  • (18) Joaquín Rivero

Entrenador: Rubén Forestello

Formación confirmada de Racing Club

Titulares

  • (25) Facundo Cambeses
  • (4) Ezequiel Cannavó
  • (43) Gonzalo Escudero
  • (38) Mateo Martinez
  • (19) Ignacio Rodríguez
  • (20) Gastón Lodico
  • (16) Ulises Ortegoza
  • (33) Leonel Pérez
  • (17) Tomás Conechny
  • (32) Lautaro Díaz
  • (9) Adrián Martínez

Suplentes

  • (30) Matías Tagliamonte
  • (18) Luis Espino
  • (23) Nazareno Colombo
  • (2) Matías Pérez
  • (24) Adrián Fernández
  • (5) Matías Kranevitter
  • (10) Matko Miljevic
  • (45) Ezequiel Pérez
  • (46) Alejandro Tello
  • (35) Alberto Campo
  • (22) Elías Torres
  • (7) Duván Vergara

Entrenador: Sebastián Romero

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Estudiantes (RC) y Racing Club?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes (RC) vs. Racing Club por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes (RC) recibe a Racing Club en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Estudiantes de Río CuartoRacing ClubTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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