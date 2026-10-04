Estudiantes (RC) 1 - 2 Racing Club: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

96´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Estudiantes (RC) y Racing Club por Torneo Clausura 2026.

96´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

95´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!

Disparo de Matías Valenti y el remate se va afuera.

95´ Córner para Estudiantes (RC)

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Cabrera.

94´ Tarjeta amarilla para Racing Club

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alejandro Tello.

94´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.

92´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

92´ Cambio en Racing Club

Entra Alejandro Tello y sale Tomás Conechny.