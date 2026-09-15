São Paulo vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

San Pablo vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre São Paulo y Boca Juniors válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Cicero Pompeu de Toledo de San Pablo.