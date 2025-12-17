Se cayó el pase de José Florentín a Olimpia: el club frenó las negociaciones debido a la causa por abuso sexual

El club paraguayo le puso freno a las negociaciones por la situación judicial del exfutbolista de Vélez Sarsfield. Días atrás, la querella pidió su detención por entorpecer la investigación y revictimizar a la denunciante sistemáticamente.

José Florentín. Foto: X @cacc_sde

En medio del pedido de captura en su contra por la causa de abuso sexual en manada contra una periodista en Tucumán, se cayó el pase de José Florentín Bobadilla a Olimpia, ya que el club paraguayo le puso freno a las negociaciones por la situación judicial del exfutbolista de Vélez Sarsfield.

Según medios de Paraguay, la dirigencia del “Decano” suspendió la contratación del futbolista de Central Córdoba debido a los motivos administrativos que impiden la concreción del fichaje.

José Florentín en Vélez. Foto: NA/Prensa Vélez

“Le dieron hasta abril nomás el permiso de trabajo en Paraguay. No podemos avanzar así”, explicaron desde Olimpia al medio ABC Cardinal. Esta limitación temporal obliga al cuerpo técnico a cambiar la búsqueda de otros refuerzos.

De esta manera, el club paraguayo ya busca en otras alternativas para cubrir la posición en mitad de cancha y su vista no sale del fútbol argentino: uno de los apuntados es Richard Sánchez, jugador formado en la entidad y que actualmente milita en Racing.

Causa Vélez: piden la detención de José Florentín

La querella que impulsa la causa por violación en manada solicitó formalmente la detención de Florentín Bobadilla, en el marco de una presentación judicial que advierte riesgos concretos para el proceso, para los testigos y para la integridad psicológica de la víctima.

El pedido no se basa en especulaciones ni en debates mediáticos, sino en hechos precisos: la utilización de una contradenuncia para manipular testimonios, tergiversar declaraciones, exponer públicamente a la víctima y generar un clima de intimidación que, según la querella, obstaculiza el normal avance de la causa principal.

José Florentín. Foto: NA

“La detención se solicita porque no estamos ante una defensa legítima, sino ante una estrategia que busca confundir, dilatar y dañar”, señalaron desde la querella.

De acuerdo a la presentación, la llamada “causa trucha” no aporta hechos nuevos ni pruebas concretas. Por el contrario, se apoya en recortes de testimonios, rumores y reinterpretaciones forzadas que convierten actos de acompañamiento humano en supuestos delitos.