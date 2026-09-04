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Belgrano vs. Huracán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Belgrano y Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Belgrano vs Huracán por el Torneo Clausura.
Belgrano vs Huracán por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Belgrano choca ante Huracán, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Julio César Villagra ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.

Belgrano CBAHuracán CAHTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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