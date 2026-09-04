Belgrano vs. Huracán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Belgrano choca ante Huracán, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Julio César Villagra ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.
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Belgrano vs. Huracán:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Belgrano y Huracán por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.