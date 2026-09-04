Estudiantes (RC) vs. Sarmiento EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Estudiantes (RC) vs Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
Formación confirmada de Estudiantes (RC)
Titulares
- (1) Lucas Bruera
- (6) Juan Antonini
- (14) Gonzalo González
- (2) Gonzalo Maffini
- (23) Fernando Rodríguez
- (31) Matías Valenti
- (17) Gabriel Alanís
- (8) Siro Rosané
- (5) Alejandro Cabrera
- (22) Mauro Valiente
- (77) Ibrahim Hesar
Suplentes
- (43) Agustín Lastra
- (28) Facundo Cobos
- (45) Raúl Lozano
- (29) Agustín Quiroga
- (11) Martín Garnerone
- (10) Tomás González
- (40) Francesco Lo Celso
- (13) Francisco Romero
- (32) Mateo Bajamich
- (99) Juan Chala
- (18) Joaquín Rivero
Entrenador: Rubén Forestello
Formación confirmada de Sarmiento
Titulares
- (12) Thyago Ayala
- (20) Ulises Giménez
- (2) Juan Manuel Insaurralde
- (44) Renzo Orihuela
- (3) Lucas Suárez
- (14) Mauricio Martínez
- (21) Julián Mavilla
- (8) Santiago Salle
- (15) Cristian Zabala
- (24) Jonathan Herrera
- (27) Junior Marabel
Suplentes
- (1) Iván Arboleda
- (6) Gaston Arturia
- (77) Nicolás Pasquini
- (29) Thiago Santamaría
- (33) Gabriel Díaz
- (5) Manuel García
- (23) Elián Giménez
- () Agustín Nadruz
- (9) Diego Churín
- (11) Gastón González
- (7) Pablo Magnín
- (10) Jhon Renteria
Entrenador: Facundo Sava
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Estudiantes (RC) y Sarmiento?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes (RC) vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes (RC) recibe a Sarmiento en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Estudiantes (RC) vs. Sarmiento:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estudiantes (RC) y Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.