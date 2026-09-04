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Estudiantes (RC) vs. Sarmiento EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Estudiantes (RC) y Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Estudiantes de Río Cuarto vs Sarmiento por el Torneo Clausura.
Estudiantes de Río Cuarto vs Sarmiento por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Estudiantes (RC) y Sarmiento válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 16:45, cuando comiencen las acciones en el estadio Estadio de Río Cuarto Antonio Candini de Río Cuarto.

Estudiantes (RC) vs Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

Formación confirmada de Estudiantes (RC)

Titulares

  • (1) Lucas Bruera
  • (6) Juan Antonini
  • (14) Gonzalo González
  • (2) Gonzalo Maffini
  • (23) Fernando Rodríguez
  • (31) Matías Valenti
  • (17) Gabriel Alanís
  • (8) Siro Rosané
  • (5) Alejandro Cabrera
  • (22) Mauro Valiente
  • (77) Ibrahim Hesar

Suplentes

  • (43) Agustín Lastra
  • (28) Facundo Cobos
  • (45) Raúl Lozano
  • (29) Agustín Quiroga
  • (11) Martín Garnerone
  • (10) Tomás González
  • (40) Francesco Lo Celso
  • (13) Francisco Romero
  • (32) Mateo Bajamich
  • (99) Juan Chala
  • (18) Joaquín Rivero

Entrenador: Rubén Forestello

Formación confirmada de Sarmiento

Titulares

  • (12) Thyago Ayala
  • (20) Ulises Giménez
  • (2) Juan Manuel Insaurralde
  • (44) Renzo Orihuela
  • (3) Lucas Suárez
  • (14) Mauricio Martínez
  • (21) Julián Mavilla
  • (8) Santiago Salle
  • (15) Cristian Zabala
  • (24) Jonathan Herrera
  • (27) Junior Marabel

Suplentes

  • (1) Iván Arboleda
  • (6) Gaston Arturia
  • (77) Nicolás Pasquini
  • (29) Thiago Santamaría
  • (33) Gabriel Díaz
  • (5) Manuel García
  • (23) Elián Giménez
  • () Agustín Nadruz
  • (9) Diego Churín
  • (11) Gastón González
  • (7) Pablo Magnín
  • (10) Jhon Renteria

Entrenador: Facundo Sava

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Estudiantes (RC) y Sarmiento?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes (RC) vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes (RC) recibe a Sarmiento en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Estudiantes de Río CuartoSarmiento de JunínTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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