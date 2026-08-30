Banfield vs. River Plate EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Banfield vs River Plate por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
3´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
3´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Diego Rodríguez.
2´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Thiago Almada y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Florencio Sola, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Banfield y River Plate por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.
Formación confirmada de Banfield
Titulares
- (50) Diego Rodríguez
- (27) Ignacio Abraham
- (24) Santiago López García
- (37) Renzo Malanca
- (6) Nicolás Meriano
- (20) Tomás Adoryan
- (18) Federico Medina
- (13) Brandon Oviedo
- (35) Ignacio Pais
- (28) Matías Hernández
- (22) Alexander Machado
Suplentes
- (25) Gino Santilli
- (4) Juan Luis Alfaro
- (19) Lautaro Cano
- (34) Santiago Daniele
- (11) Favio Álvarez
- (5) Santiago Esquivel
- (10) Lautaro Gómez
- (40) David Zalazar
- (30) Federico Anselmo
- (7) Lisandro Piñero
- (9) Bruno Sepúlveda
Entrenador: Pedro Troglio
Formación confirmada de River Plate
Titulares
- (41) Santiago Beltrán
- (21) Marcos Acuña
- (28) Lucas Martínez Quarta
- (29) Gonzalo Montiel
- (30) Nicolás Otamendi
- (23) Thiago Almada
- (50) Tobías Andrada
- (10) Ángel Correa
- (26) Tomás Galván
- (15) Fausto Vera
- (9) Sebastián Driussi
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (20) Giovanni González
- (3) Francisco Ortega
- (13) Lautaro Rivero
- (8) Mauro Arambarri
- (24) Juan Cruz Meza
- (25) Lautaro Pereyra
- (44) Lucas Silva
- (18) Lucas Beltrán
- (19) Rafael Santos Borré
- (35) Joaquín Freitas
Entrenador: Leonardo Ponzio
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Banfield y River Plate?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Banfield vs. River Plate por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Banfield recibe a River Plate en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 15:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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