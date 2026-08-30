comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Banfield vs. River Plate EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Banfield y River Plate por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Banfield vs River Plate por el Torneo Clausura.
Banfield vs River Plate por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Banfield y River Plate por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 15:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Florencio Sola de Banfield.

Banfield vs River Plate por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

3´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

3´ Saque de arco para Banfield

Desde el fondo la pone en juego Diego Rodríguez.

2´ ¡Tiro desviado de River Plate!

Disparo de Thiago Almada y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Florencio Sola, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Banfield y River Plate por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

Formación confirmada de Banfield

Titulares

  • (50) Diego Rodríguez
  • (27) Ignacio Abraham
  • (24) Santiago López García
  • (37) Renzo Malanca
  • (6) Nicolás Meriano
  • (20) Tomás Adoryan
  • (18) Federico Medina
  • (13) Brandon Oviedo
  • (35) Ignacio Pais
  • (28) Matías Hernández
  • (22) Alexander Machado

Suplentes

  • (25) Gino Santilli
  • (4) Juan Luis Alfaro
  • (19) Lautaro Cano
  • (34) Santiago Daniele
  • (11) Favio Álvarez
  • (5) Santiago Esquivel
  • (10) Lautaro Gómez
  • (40) David Zalazar
  • (30) Federico Anselmo
  • (7) Lisandro Piñero
  • (9) Bruno Sepúlveda

Entrenador: Pedro Troglio

Formación confirmada de River Plate

Titulares

  • (41) Santiago Beltrán
  • (21) Marcos Acuña
  • (28) Lucas Martínez Quarta
  • (29) Gonzalo Montiel
  • (30) Nicolás Otamendi
  • (23) Thiago Almada
  • (50) Tobías Andrada
  • (10) Ángel Correa
  • (26) Tomás Galván
  • (15) Fausto Vera
  • (9) Sebastián Driussi

Suplentes

  • (33) Ezequiel Centurión
  • (20) Giovanni González
  • (3) Francisco Ortega
  • (13) Lautaro Rivero
  • (8) Mauro Arambarri
  • (24) Juan Cruz Meza
  • (25) Lautaro Pereyra
  • (44) Lucas Silva
  • (18) Lucas Beltrán
  • (19) Rafael Santos Borré
  • (35) Joaquín Freitas

Entrenador: Leonardo Ponzio

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Banfield y River Plate?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Banfield vs. River Plate por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Banfield recibe a River Plate en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 15:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

BanfieldRiver PlateTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Agónica victoria de Boca:le ganó a Lanús 1 a 0 en la última jugada y se metió en puestos de clasificación

    Agónica victoria de Boca: le ganó a Lanús 1 a 0 en la última jugada y se metió en puestos de clasificación

  2. Independiente vs. Gimnasia (Mendoza):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Independiente vs. Gimnasia (Mendoza): día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  3. Peñarol 1 - 1 Corinthians:así fue el empate por la Copa Libertadores 2026

    Peñarol 1 - 1 Corinthians: así fue el empate por la Copa Libertadores 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Catamarca fue sede del Encuentro Federal de Mujeres Peronistas

Catamarca fue sede del Encuentro Federal de Mujeres Peronistas

La “vecina” de Cristina Kirchner, cada vez más complicada:propiedades de lujo y contratos bajo la lupa de la Justicia

Una delegación del Vaticano llega este domingo a Buenos Aires para ultimar detalles de la visita del papa León XIV

La Justicia de Bolivia dictó una segunda prisión preventiva para Fernando Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito

Economía

Bono de hasta $20.000 para empleadas domésticas:cómo se paga en septiembre y cuándo se suma al sueldo básico

Bono de hasta $20.000 para empleadas domésticas: cómo se paga en septiembre y cuándo se suma al sueldo básico

Bono para jubilados en septiembre 2026:cuánto paga ANSES y quiénes lo cobran completo

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para este domingo 30 de agosto:gastronomía, YPF, mercados y más

Desde transporte hasta prepagas, septiembre llega con una nueva batería de aumentos en los servicios

Internacionales

Con ropa deportiva y el gesto de la “V”, Nicolás Maduro reapareció en las redes y difundió las primeras fotos de su estadía en la cárcel

Con ropa deportiva y el gesto de la “V”, Nicolás Maduro reapareció en las redes y difundió las primeras fotos de su estadía en la cárcel

China endurece de manera estricta los controles sobre datos, contenido digital y sistemas automatizados:las razones

El acuerdo por el que Delcy Rodríguez cede a Trump parte de las reservas petroleras de Venezuela desata fuertes críticas

Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela