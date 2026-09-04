El canciller Pablo Quirno fue contundente a la hora de respaldar la estrategia por Malvinas: “Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha”

El funcionario celebró el acuerdo comercial entre EEUU y Argentina. Foto: Noticias Argentinas

El canciller Pablo Quirno ratificó este viernes la dureza de la ofensiva diplomática y económica lanzada por el Gobierno contra la ocupación británica en las Islas Malvinas. Durante su exposición en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF) en Misiones, evento que contará con el cierre del presidente Javier Milei, el funcionario calificó a las firmas extranjeras como una amenaza directa y defendió el paquete de restricciones anunciado en cadena nacional.

“Valorizar nuestros activos estratégicos es lo que nos permite pararnos de una manera diferente ante una amenaza específica”, sostuvo el titular de la Cancillería tras justificar el decreto que endurece los castigos contra las corporaciones que exploten crudo sin el aval nacional.

Ante el avance del proyecto Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la cuenca norte del archipiélago, Quirno remarcó que el Gobierno genera los desincentivos necesarios para obligar a los actores privados a optar entre el negocio continental y la ilegalidad isleña.

En esta línea, Quirno recordó que la Cancillería ya cursó advertencias formales a un universo de unas 180 empresas y sus respectivos proveedores sobre las sanciones comerciales vigentes. A su vez, vinculó la capacidad de respuesta actual con la recuperación económica y el superávit fiscal. “El proyecto de Ushuaia -la base naval integrada en Tierra del Fuego- está hace décadas pero hoy lo podemos hacer. Ahora tenemos espacio fiscal”, indicó.

El cruce con Chile y la advertencia política: qué dijo Quirno

En el plano regional, Quirno expuso las tensiones diplomáticas abiertas tras el avance de rutas alternativas hacia las Islas. El funcionario reveló que el Gobierno cuestionó ante Chile el proyecto de una nueva vía marítima entre la ciudad de Punta Arenas y Malvinas, una gestión que coincidió con la visita de Milei a Santiago de Chile.

Según detalló, el país vecino comparte la postura argentina de frenar esa conexión. “Chile va a entender la valorización que hacemos de la asistencia logística en hidrocarburo y pesca que hacen; nosotros pretendemos que no se realice y ellos están primariamente de acuerdo”, dijo.

Para cerrar, y en medio de las réplicas políticas generadas por la estrategia oficial, Quirno lanzó una frase filosa para describir los intentos externos o opositores por bloquear el rumbo del Gobierno: “Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha, pero el Presidente tiene sus convicciones intactas. El camino que nos queda por recorrer hará que Argentina consolide este rumbo”.