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Jubilados de ANSES cobran con aumento: nuevo monto y fechas de septiembre según el DNI

La actualización de haberes se aplicará en septiembre según la variación del IPC de julio informada por el INDEC. Con el aumento del 2,1%, la jubilación mínima ascenderá a $428.591,22 y continuará el pago del bono extraordinario para los beneficiarios de menores ingresos.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Jubilados ANSES
Jubilados ANSES Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentra en medio de la planificación del calendario de liquidaciones para el mes de septiembre de 2026. El mismo incluirá un ajuste en los ingresos de los jubilados y pensionados.

Aquella modificación se ve regulada por la fórmula de movilidad que actualiza los montos mensuales tomando como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

ANSES
La fórmula de movilidad actualiza los montos mensuales tomando como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Foto: ANSES

¿De cuánto será el aumento de jubilaciones en septiembre?

Como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en julio una variación del 2,1%, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el INDEC, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tendrán un incremento equivalente en sus haberes a partir del próximo mes.

Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $428.591,22. Además, continuará vigente el bono extraordinario de refuerzo destinado a los beneficiarios que perciben los haberes más bajos, con el objetivo de complementar sus ingresos frente al contexto inflacionario.

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Pesos argentinos
La jubilación mínima ascenderá a $428.591,22. Foto: Visit Argentina

Calendario de pagos de jubilaciones de ANSES en septiembre

Jubilados que perciben el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
Jubilados
Jubilados Foto: Magnific

Cuándo cobran la AUH y la Asignación Familiar por Hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo tendrán fechas de cobro que comienzan el 8 de septiembre:

  • DNI terminado en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminado en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: 21 de septiembre

Asignación por Embarazo: calendario de septiembre

La Asignación por Embarazo comenzará a pagarse el 10 de septiembre:

  • DNI terminado en 0: 10 de septiembre
  • DNI terminado en 1: 11 de septiembre
  • DNI terminado en 2: 14 de septiembre
  • DNI terminado en 3: 15 de septiembre
  • DNI terminado en 4: 16 de septiembre
  • DNI terminado en 5: 17 de septiembre
  • DNI terminado en 6: 18 de septiembre
  • DNI terminado en 7: 21 de septiembre
  • DNI terminado en 8: 22 de septiembre
  • DNI terminado en 9: 23 de septiembre

Prenatal y Maternidad

Para la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, ANSES estableció el siguiente esquema:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago corresponde al primer día del calendario establecido, independientemente de la terminación del DNI.

En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago corresponde al primer día del calendario establecido, independientemente de la terminación del DNI. Foto: ANSES

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonarán de acuerdo con estas fechas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

En tanto, las Asignaciones Familiares de titulares de Pensiones No Contributivas tendrán una única ventana de pago: del 8 de septiembre al 9 de octubre, para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único

Las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción tendrán dos períodos de pago durante septiembre:

  • Primera quincena: del 9 de septiembre al 9 de octubre, para todas las terminaciones.
  • Segunda quincena: del 21 de septiembre al 9 de octubre, para todas las terminaciones.

Cuándo se paga el seguro por desempleo

La prestación por Desempleo Plan 1 se abonará según el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Por último, el Desempleo Plan 2 tendrá un período de pago que se extenderá del 1 al 9 de octubre, para todas las terminaciones de DNI.

De esta manera, el calendario de ANSES para septiembre de 2026 contempla las fechas de cobro de las principales prestaciones y permite a cada beneficiario conocer cuándo estarán disponibles sus haberes.

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Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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