Friedrich Merz le pidió a Putin que termine con la guerra: “Estos ataques bárbaros contra Ucrania deben parar”

El canciller alemán Friedrich Merz participa de una conferencia de prensa en el Palacio Mariinskyi de Kiev, Ucrania, este domingo 4 de octubre de 2026. Foto: EFE

El canciller alemán, Friedrich Merz, reclamó este domingo al presidente ruso, Vladímir Putin, que detenga la ofensiva contra Ucrania y calificó el conflicto como una “guerra sin sentido” durante una visita sorpresa a Kiev, según informó la agencia de noticias EFE.

“Señor Putin, pare usted esta guerra sin sentido. Estamos dispuestos a hablar sobre el final de la guerra, pero estos ataques bárbaros contra Ucrania deben parar”, afirmó Merz durante una declaración conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Las palabras del canciller alemán fueron pronunciadas junto al edificio de la Academia de las Ciencias de Ucrania, ubicado a pocos metros de la Embajada de Alemania y que recientemente fue alcanzado por un dron ruso. En la última planta todavía podían observarse los daños provocados por la explosión y el posterior incendio.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participan de una conferencia de prensa conjunta en el Palacio Mariinskyi de Kiev, Ucrania, este domingo 4 de octubre de 2026. Foto: EFE

Antes de que Merz tomara la palabra, Zelenski se refirió al ataque y aseguró: “Los rusos quisieron destruir esta Academia de las Ciencias, y lo hicieron. Gracias a Dios las vidas de las personas pudieron ser salvadas”.

Ambos dirigentes recorrieron el lugar, que había sido atacado el lunes. Durante la visita también se registraron nuevas alarmas aéreas en Kiev debido a los ataques rusos. “Agradecemos que Friedrich Merz haya estado hoy aquí con nosotros a pesar de la alerta aérea”, expresó Zelenski, quien destacó la presencia del canciller alemán como “una señal muy necesaria y valiente” de respaldo de Alemania a Ucrania.

Por su parte, Merz lamentó que la población de Kiev tuviera que atravesar una nueva jornada bajo amenaza. “Hoy, en un domingo pacífico, hay alarmas de ataque aéreo en Kiev”, señaló.

El canciller también denunció que en Ucrania se cometen “todos los días crímenes de guerra”, en referencia a los ataques contra distintas infraestructuras del país. “Ucrania se prepara para el invierno. Apelo al presidente y a los dirigentes de Rusia a que paren esta guerra”, sostuvo Merz. Y agregó: “Podemos hablar, pero primero que callen las armas”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participan de una conferencia de prensa conjunta en el Palacio Mariinskyi de Kiev, Ucrania, este domingo 4 de octubre de 2026. Foto: EFE

La visita sorpresa de Merz a Kiev

El jefe del Gobierno alemán llegó este domingo a Kiev en una visita cuyo programa no fue difundido por razones de seguridad. Según fuentes de la Cancillería Federal citadas por EFE, el viaje tuvo como objetivo mostrar el respaldo de Alemania a Ucrania.

Merz arribó acompañado por la ministra de Economía y Energía, Katharina Reiche, y por una delegación integrada por representantes de alrededor de una decena de empresas vinculadas a la industria armamentística y al sector energético.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.