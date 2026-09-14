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Instituto vs. Estudiantes (RC) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Instituto y Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Instituto vs Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura.
Instituto vs Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Instituto choca ante Estudiantes (RC), en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Mario Alberto Kempes ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:15, y tú no te lo puedes perder.

Instituto de CórdobaEstudiantes de Río CuartoTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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