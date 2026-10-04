Quedó abandonada durante años y en 2021 comenzó a recuperarse: hoy es un museo interactivo en Villa Sarmiento dedicado a María Elena Walsh

La vivienda estuvo cerca de desaparecer, pero un ambicioso proyecto permitió rescatarla Foto: Wikipedia

En una tranquila calle de Villa Sarmiento, a pocos metros del límite con Ramos Mejía, se encuentra una antigua casona que logró sobrevivir al deterioro, al abandono y a una posible demolición. Detrás de sus paredes se conserva una historia única: allí nació, el 1 de febrero de 1930, María Elena Walsh, una de las escritoras y compositoras más influyentes de la cultura argentina.

La propiedad permaneció durante años fuera de los circuitos turísticos y culturales. Su estado era tan delicado que parecía destinada a desaparecer. Sin embargo, luego de que se confirmara su enorme valor histórico, en 2021 comenzó un proceso de recuperación que permitió transformarla en la actual Casa Museo María Elena Walsh.

La casa donde comenzó el universo de María Elena Walsh

María Elena Walsh vivió en esta vivienda con sus padres y hermanos durante sus primeros trece años. La familia permaneció allí hasta 1943, cuando se mudó a la vecina localidad de Ramos Mejía.

La casona fue mucho más que el hogar de su infancia. Sus patios, árboles, animales, libros e instrumentos musicales formaron parte del ambiente en el que comenzó a desarrollarse su extraordinaria imaginación.

La vivienda de Villa Sarmiento donde nació María Elena Walsh fue recuperada desde 2021 Foto: Instagram @casa.mew

La vivienda tenía jardines, árboles frutales, gallinero, mascotas, bicicletas, libros y un piano. Varios de esos elementos reaparecieron años después, transformados por la creatividad de la autora, en sus poemas, cuentos y canciones.

Uno de los protagonistas del terreno es el jacarandá, un árbol relacionado con el universo poético de Walsh que todavía se conserva. El ejemplar se encontraba cerca de la habitación de la futura escritora y se convirtió en una pieza fundamental de la memoria del lugar.

Una casona abandonada que estuvo a punto de desaparecer

La propiedad original había atravesado distintas modificaciones y presentaba un importante deterioro. Con el paso del tiempo, las reformas alteraron parte de su estructura y la histórica vivienda llegó a encontrarse en un estado cercano a la ruina.

El proceso para recuperar la casa comenzó cuando las autoridades locales lograron identificarla y reconstruir su vínculo con María Elena Walsh. La posibilidad de una demolición impulsó las gestiones para adquirirla y protegerla.

Hoy conserva el universo creativo de María Elena Walsh Foto: Instagram @casa.mew

En 2021, el Estado compró la propiedad y comenzaron las tareas de restauración. Los trabajos demandaron aproximadamente dos años e involucraron al Gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Morón.

El objetivo no era únicamente reparar paredes y recuperar la fachada. También se buscaba crear una propuesta cultural capaz de contar la vida de la escritora y acercar su legado a las nuevas generaciones.

La transformación en un museo interactivo

La Casa Museo María Elena Walsh fue inaugurada el 17 de julio de 2023. Desde entonces funciona como un espacio cultural abierto a la comunidad, con recorridos, exposiciones, espectáculos y actividades educativas.

El museo ofrece una experiencia interactiva que combina fotografías, objetos, instrumentos, juegos y recursos audiovisuales. La propuesta fue pensada especialmente para los más chicos, aunque también emociona a los adultos que crecieron acompañados por los personajes creados por la autora.

Se convirtió en un museo interactivo en Villa Sarmiento Foto: Instagram @casa.mew

En la entrada puede verse una escultura que representa a María Elena durante su niñez. Los visitantes pueden sentarse junto a ella y tomarse una fotografía, como si ingresaran en el mundo imaginario que comenzó a construirse dentro de aquella casa.

Asimismo, el espacio ofrece talleres de escritura, lectura, canto, música, danza y cerámica. De esta manera, la vivienda no funciona solamente como un museo tradicional, sino como un centro para estimular la creatividad.

Por qué María Elena Walsh marcó a varias generaciones

La obra de María Elena Walsh renovó profundamente la literatura y la música destinadas a las infancias. Con humor, sensibilidad e inteligencia, la autora creó relatos que podían entretener a los niños y, al mismo tiempo, invitar a los adultos a reflexionar.

Su producción atravesó la poesía, la narrativa, la música, el teatro y el periodismo. Sus textos también abordaron temas como la libertad, los derechos de las mujeres, la democracia y las normas sociales.

María Elena Walsh Foto: Billiken

Por esa razón, recuperar la casa de su infancia representó mucho más que preservar un edificio antiguo. Permitió conservar el escenario real en el que comenzaron a surgir las imágenes, emociones y preguntas que luego marcarían su trayectoria artística.

Dónde queda la Casa Museo María Elena Walsh

La casa museo está ubicada en 3 de Febrero 547, Villa Sarmiento, partido de Morón. Se encuentra a pocas cuadras de la estación Ramos Mejía del ferrocarril Sarmiento, por lo que es posible llegar desde distintos puntos del oeste bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

El museo recibe visitantes y desarrolla una agenda permanente de actividades culturales. Antes de viajar, se recomienda consultar sus canales oficiales para conocer los horarios actualizados y las propuestas especiales.

La historia de esta casona demuestra que un edificio abandonado puede transformarse en un espacio cargado de vida. El hogar que estuvo cerca de desaparecer hoy protege la memoria de María Elena Walsh y permite que nuevas generaciones conozcan el lugar donde comenzó uno de los universos más queridos de la cultura argentina.