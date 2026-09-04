Apareció Mariano Martínez: el estudiante desaparecido fue localizado en Córdoba en perfecto estado de salud

Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura desaparecido que es buscado intensamente por su familia Foto: X

El misterio llegó a su fin este viernes 4 de septiembre: Mariano Martínez, el estudiante de arquitectura de 21 años que era buscado desde comienzos de semana, fue hallado en la ciudad de Córdoba. La confirmación oficial llegó a través del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien aseguró que el joven se encuentra en perfecto estado de salud y que se desplazó por su propia voluntad.

De acuerdo con los reportes policiales, la Justicia bonaerense, a cargo del pedido de paradero emitido desde Ensenada, recibirá la notificación formal para cerrar las actuaciones del caso.

La desaparición se dio el lunes 31 de agosto, momento en que Mariano salió de su casa en Berazategui rumbo a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Tras cursar las primeras horas, el joven avisó a sus compañeros que sentía malestar físico, entregó un trabajo práctico y se retiró del lugar.

A partir de ese instante, los familiares reconstruyeron sus pasos mediante cámaras de seguridad y la Tarjeta SUBE. Los registros comprobaron su paso por Punta Lara, en Ensenada, un posterior regreso a La Plata y, finalmente, su arribo a la estación Constitución de la línea Roca a las 16.17.

El punto de máxima tensión ocurrió en las horas previas al viaje a Capital Federal, cuando Mariano envió la contraseña de su computadora a su hermano Lucas, de 19 años. Ese mensaje activó el temor inmediato de una despedida trágica y disparó la urgencia del operativo de búsqueda a nivel nacional.

La pista del currículum y el hallazgo de Mariano Martínez en Córdoba

El rumbo de la investigación dio un giro drástico el jueves. Una empleada de un local de sushi ubicado en el barrio cordobés de Cofico aportó datos vitales a los investigadores tras reconocer al joven en los noticieros. Mariano se presentó en el comercio para entregar un currículum en busca de empleo.

El documento exhibía una particularidad notable: una fotocopia adaptada de un perfil femenino, con el nombre anterior tachado a mano y reemplazado por el de “Martínez Mariano”, acompañado de su foto y DNI. Ante la consulta sobre esa anomalía, el estudiante respondió que su hermana cometió un error al redactarlo. Además, comentó en el local que se mudó recientemente a Córdoba, que reside con una tía y que carece de teléfono celular por rotura.

Horas antes de la confirmación oficial, el ministro Quinteros descartó cualquier hipótesis violenta al confirmar su voluntariedad. “Está en pleno conocimiento de lo que está haciendo. Es un adulto que se fue por voluntad propia”.

Finalmente, la madre del estudiante, Alicia, reflejó el alivio familiar y la apertura ante la decisión de su hijo de empezar una nueva vida en el centro del país: “Si él se quiere mudar para allá, lo vamos a apoyar”. La búsqueda concluyó con éxito y el joven ya se encuentra resguardado.