comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Apareció Mariano Martínez: el estudiante desaparecido fue localizado en Córdoba en perfecto estado de salud

El joven de 21 años era intensamente buscado desde el lunes tras salir de la facultad en La Plata y la Policía lo encontró este viernes en la capital cordobesa. Su familia había temido lo peor tras un mensaje con la contraseña de su computadora y una pista clave en un local gastronómico desató el operativo de rescate.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura desaparecido que es buscado intensamente por su familia
Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura desaparecido que es buscado intensamente por su familia Foto: X
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El misterio llegó a su fin este viernes 4 de septiembre: Mariano Martínez, el estudiante de arquitectura de 21 años que era buscado desde comienzos de semana, fue hallado en la ciudad de Córdoba. La confirmación oficial llegó a través del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien aseguró que el joven se encuentra en perfecto estado de salud y que se desplazó por su propia voluntad.

De acuerdo con los reportes policiales, la Justicia bonaerense, a cargo del pedido de paradero emitido desde Ensenada, recibirá la notificación formal para cerrar las actuaciones del caso.

La desaparición se dio el lunes 31 de agosto, momento en que Mariano salió de su casa en Berazategui rumbo a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Tras cursar las primeras horas, el joven avisó a sus compañeros que sentía malestar físico, entregó un trabajo práctico y se retiró del lugar.

A partir de ese instante, los familiares reconstruyeron sus pasos mediante cámaras de seguridad y la Tarjeta SUBE. Los registros comprobaron su paso por Punta Lara, en Ensenada, un posterior regreso a La Plata y, finalmente, su arribo a la estación Constitución de la línea Roca a las 16.17.

Contenido Recomendado

Desaparición de Mariano Martínez:su madre espera poder reencontrarse con él tras ser visto en Córdoba

Desaparición de Mariano Martínez: su madre espera poder reencontrarse con él tras ser visto en Córdoba

Córdoba prepara un histórico operativo para la visita del papa León XIV:esperan más de 1,5 millones de personas

Córdoba prepara un histórico operativo para la visita del papa León XIV: esperan más de 1,5 millones de personas

El punto de máxima tensión ocurrió en las horas previas al viaje a Capital Federal, cuando Mariano envió la contraseña de su computadora a su hermano Lucas, de 19 años. Ese mensaje activó el temor inmediato de una despedida trágica y disparó la urgencia del operativo de búsqueda a nivel nacional.

La pista del currículum y el hallazgo de Mariano Martínez en Córdoba

El rumbo de la investigación dio un giro drástico el jueves. Una empleada de un local de sushi ubicado en el barrio cordobés de Cofico aportó datos vitales a los investigadores tras reconocer al joven en los noticieros. Mariano se presentó en el comercio para entregar un currículum en busca de empleo.

El documento exhibía una particularidad notable: una fotocopia adaptada de un perfil femenino, con el nombre anterior tachado a mano y reemplazado por el de “Martínez Mariano”, acompañado de su foto y DNI. Ante la consulta sobre esa anomalía, el estudiante respondió que su hermana cometió un error al redactarlo. Además, comentó en el local que se mudó recientemente a Córdoba, que reside con una tía y que carece de teléfono celular por rotura.

Horas antes de la confirmación oficial, el ministro Quinteros descartó cualquier hipótesis violenta al confirmar su voluntariedad. “Está en pleno conocimiento de lo que está haciendo. Es un adulto que se fue por voluntad propia”.

Finalmente, la madre del estudiante, Alicia, reflejó el alivio familiar y la apertura ante la decisión de su hijo de empezar una nueva vida en el centro del país: “Si él se quiere mudar para allá, lo vamos a apoyar”. La búsqueda concluyó con éxito y el joven ya se encuentra resguardado.

CórdobaBúsquedaDesaparecido
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Quién fue “Pepita, la Pistolera”:la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

    Quién fue “Pepita, la Pistolera”: la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

  2. Del lujo en redes a la causa judicial:las denuncias contra una familia de Nordelta por casi 120 mil dólares

    Del lujo en redes a la causa judicial: las denuncias contra una familia de Nordelta por casi 120 mil dólares

  3. Cómo fueron los últimos años de Ricardo Barreda:su paso por un hotel de San Martín, el geriátrico de José C. Paz y su último deseo

    Cómo fueron los últimos años de Ricardo Barreda: su paso por un hotel de San Martín, el geriátrico de José C. Paz y su último deseo

  4. La historia de amor entre Ricardo Barreda y Bertha André, su última novia:cómo conoció al cuádruple femicida de La Plata

    La historia de amor entre Ricardo Barreda y Bertha André, su última novia: cómo conoció al cuádruple femicida de La Plata

  5. Desaparición de Mariano Martínez:su madre espera poder reencontrarse con él tras ser visto en Córdoba

    Desaparición de Mariano Martínez: su madre espera poder reencontrarse con él tras ser visto en Córdoba
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El canciller Pablo Quirno fue contundente a la hora de respaldar la estrategia por Malvinas:“Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha”

El canciller Pablo Quirno fue contundente a la hora de respaldar la estrategia por Malvinas: “Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha”

El Gobierno busca endurecer las penas a las petroleras que operan en Malvinas:qué establece la Ley 26.659

La reacción de medios británicos e internacionales tras la cadena nacional de Javier Milei por Malvinas

Ushuaia, la ciudad clave que explica por qué las Islas Malvinas son estratégicas para la Argentina

Economía

Petroleras desafían las sanciones de Argentina y confirman que avanzarán con el proyecto Sea Lion en Malvinas

Petroleras desafían las sanciones de Argentina y confirman que avanzarán con el proyecto Sea Lion en Malvinas

Se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos:cerró 20 sucursales

Jubilados de ANSES cobran con aumento:nuevo monto y fechas de septiembre según el DNI

Antes de cobrar en septiembre:el control clave que deberían hacer los jubilados de ANSES

Internacionales

“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta”:el desafiante mensaje del Reino Unido tras la cadena nacional de Javier Milei por Islas Malvinas

“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta”: el desafiante mensaje del Reino Unido tras la cadena nacional de Javier Milei por Islas Malvinas

Viviendas subsidiadas solo para mayores de 55 años:quiénes pueden conseguir hoy uno de los apartamentos en Nueva York

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

Petroleras desafían las sanciones de Argentina y confirman que avanzarán con el proyecto Sea Lion en Malvinas