Ushuaia, la ciudad clave que explica por qué las Islas Malvinas son estratégicas para la Argentina

Ushuaia y las Islas Malvinas: la ubicación estratégica que pocos conocen Foto: Wikipedia

Entre montañas, bosques y aguas heladas, Ushuaia parece encontrarse en el extremo de todo. Sin embargo, basta observar un mapa para descubrir lo contrario: la capital de Tierra del Fuego ocupa una posición central en la proyección marítima y antártica de la Argentina.

La ciudad se levanta sobre la costa sur de la isla Grande de Tierra del Fuego, frente al Canal Beagle y protegida por la Cordillera Martial. Desde allí, el país se proyecta hacia el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la Antártida.

Su puerto recibe expediciones científicas, embarcaciones logísticas y cruceros internacionales. Por eso, Ushuaia no debe entenderse como el final del territorio argentino, sino como la puerta de entrada a una región con enorme importancia geopolítica.

Por qué Ushuaia es fundamental en el reclamo por las Islas Malvinas

Ushuaia es la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la provincia más joven de la Argentina. Su propio nombre ya refleja una dimensión territorial que supera ampliamente los límites visibles de la isla Grande.

La Ley 23.775, sancionada en 1990, provincializó el antiguo territorio nacional. En la composición territorial sostenida por la Argentina se encuentran incluidas las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además del Sector Antártico Argentino.

Por qué Ushuaia es clave para el reclamo argentino por las Islas Malvinas Foto: Wikipedia

En consecuencia, para Ushuaia la causa Malvinas no representa un asunto distante. Desde la perspectiva jurídico-territorial argentina, las islas forman parte de la misma provincia cuya capital es Ushuaia.

En el ámbito internacional, la Argentina mantiene un reclamo diplomático de soberanía. La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a encontrar una solución pacífica.

Una ubicación estratégica frente al Canal Beagle

El Canal Beagle, conocido como Onashaga en lengua yámana y de territorio chileno, es uno de los elementos que explican el valor estratégico de Ushuaia. Este paso marítimo conecta el sistema de canales australes y permite proyectarse hacia las aguas del Atlántico Sur.

La bahía de Ushuaia también ofrece condiciones naturales favorables para la navegación. Está protegida de los fuertes vientos predominantes y posee una salida relativamente rápida hacia la boca oriental del canal.

Canal de Beagle. Foto: NA

Estas características permiten que la ciudad funcione como puerto logístico, turístico, científico y naval. Su cercanía con la Antártida la convierte, además, en una de las principales puertas internacionales de acceso al continente blanco.

Fortalecer su infraestructura no implica solamente atraer más turismo. También significa consolidar la presencia argentina en una región que concentra rutas marítimas, recursos pesqueros, investigaciones científicas y espacios de enorme valor estratégico.

De los pueblos originarios a la presencia argentina en el extremo sur

Mucho antes de su fundación oficial, la región estaba habitada por los yámanas o yaganes, un pueblo canoero que conocía profundamente los canales, las mareas y las costas fueguinas.

Durante el siglo XIX se instalaron misiones anglicanas en la zona. El 12 de octubre de 1884, la expedición comandada por Augusto Lasserre estableció una subprefectura marítima y formalizó la presencia del Estado argentino. Esa fecha es reconocida como la fundación de Ushuaia.

Décadas más tarde, el Presidio de Ushuaia tuvo una influencia decisiva en el crecimiento urbano. Los prisioneros participaron en la construcción de caminos, edificios, muelles y diferentes servicios para una población que comenzaba a expandirse.

En 1950 fue creada la Base Naval Ushuaia, destinada a brindar apoyo a los buques que operaban en el sector austral. Con el paso del tiempo, la ciudad se consolidó como centro logístico de las campañas antárticas y sede del Área Naval Austral.

La Guerra de Malvinas se vivió de cerca en Ushuaia

En 1982, la guerra no fue percibida por los habitantes de Ushuaia como un episodio lejano. La movilización militar, la actividad naval y la incertidumbre atravesaron directamente a la sociedad fueguina.

La experiencia del conflicto dejó una huella profunda en la memoria local. Esa marca todavía puede reconocerse en las familias de los veteranos, en las escuelas, en las instituciones y en los espacios públicos.

Guerra de Malvinas y el gesto de Cabo Verde Foto: Wikipedia

Uno de los lugares más representativos es la Plaza Islas Malvinas, ubicada sobre la costanera. Allí se encuentra el mural escultórico dedicado a los combatientes y se realiza cada año la tradicional vigilia del 2 de abril.

Durante la noche del 1 de abril, veteranos, familiares y vecinos se reúnen para esperar la llegada de una nueva conmemoración. El encuentro incluye el recambio de la bandera argentina y homenajes a quienes participaron en la guerra.

Ushuaia, la ciudad donde la soberanía mira hacia el futuro

El Atlántico Sur posee una importancia creciente por sus rutas marítimas, su biodiversidad, sus recursos naturales y su cercanía con la Antártida. En ese escenario, Ushuaia ocupa una posición que pocas ciudades pueden igualar.

Cada embarcación que parte de su puerto, cada campaña científica y cada ceremonia dedicada a los veteranos reafirma el vínculo entre la ciudad, el mar y la soberanía nacional.

Aunque sea conocida mundialmente como la ciudad del Fin del Mundo, Ushuaia no representa un punto final. Es el lugar desde donde comienza la Argentina marítima y antártica, y desde donde el reclamo pacífico por las Islas Malvinas adquiere una dimensión territorial, histórica y humana.