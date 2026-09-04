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El cuadro robado por los nazis encontrado en Mar del Plata será entregado a su única heredera

Así lo dispuso la Justicia Federal de Mar del Plata. En tanto, los imputados por la apropiación del cuadro acordaron pagar un total de 4,8 millones de pesos para no ir a juicio oral.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Cuadro "Retrato de una dama" volverá a manos de su única heredera.
Cuadro "Retrato de una dama" volverá a manos de su única heredera. Foto: Agencia Noticias Argentinas
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A poco más de un año de que se encontrara en la ciudad de Mar del Plata el cuadro “Retrato de una dama” del pintor italiano, Giacomo Ceruti, robado por las nazis a Jacques Goudstikker, un reconocido galerista neerlandés, durante la Segunda Guerra Mundial, la Justicia Argentina acaba de disponer que la obra regrese a manos de los herederos del comerciante de arte.

Así lo confirmaron, en las últimas horas, las autoridades judiciales federales de Mar del Plata, en una audiencia que contó con la presencia del fiscal de la causa, la querella y la defensa de los dueños del chalet en el que apareció el cuadro. Los magistrados determinaron entregar la obra artística a Marei von Saher, una ciudadana neerlandesa que fue nuera de Goudstikker y que actualmente es su única heredera.

En este momento, el cuadro Retrato de una Dama se encuentra en las instalaciones de la Corte Suprema Justicia de la Nación. Permaneció allí desde que fue retirada de la casa marplatense en la que fue encontrada, a través de un importante operativo que contó con agentes policiales y especialistas en restauración de obras de arte.

Cuál será el destino del cuadro “Retrato de una dama” después de que la Justicia ordenara la entrega a su única heredera

En el mes de mayo, los representantes legales de Saher, Guillermo Brady, Juan Ignacio Pascal y Herberto Robinson visitaron el Museo del Holocausto, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y le expresaron al director del lugar, Jonathan Karszenbaum y a su abogada, la intención de la heredera de Goudstikker de que el cuadro pudiera exhibirse en alguna de salas del centro cultural.

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Retrato de una dama
"Retrato de una dama" es una obra de Giacomo Antonio Melchiorre Cerutti. Foto: Unidad Fiscal de Mar del Plata

Ahora que finalmente la Justicia argentina dispuso la entrega de la obra a la mujer, su resolución continúa en pie. De esta manera, es muy posible que, en los próximos meses, Retrato de una dama pueda ingresar al Museo a préstamo temporal a modo de concientización histórica.

Qué pasará con los dueños de la casa en la que fue encontrado el cuadro robado por los nazis

Patricia Kadgien, hija de un importante oficial nazi que huyó a la Argentina tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y su pareja Juan Carlos Cortegoso viven en el chalet de Mar del Plata en donde fue hallado Retrato de una dama. Al ser restituida la obra, la Justicia determinó imputarlos por el delito de “encubrimiento”.

Sin embargo, luego de la entrega del cuadro a Saher, ambos acusados lograron llegar a un acuerdo con las autoridades judiciales con el objetivo de evitar la instancia del juicio oral y público. Según indicó TN, las partes dispusieron que Kadgien y Cortegoso paguen un total 4,8 millones de pesos en 24 cuotas a la Cooperadora del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata para subsanar el daño histórico ocasionado.

El hallazgo del cuadro “Retrato de una dama” en Mar del Plata

Giacomo Antonio Melchiorre Cerutti pintó el cuadro “Retrato de una dama” en el siglo XVIII. Goudstikker la sumó a la colección de su galería, pero durante la Segunda Guerra Mundial su local fue saqueado y una de las pinturas que se llevaron fue esta.

Retrato de una dama
El cuadro fue encontrado gracias a un aviso inmobiliario. Foto: 0223

A los pocos meses, el cuadro quedó en manos de Frederich Kadgien, quien se radicó en Mar del Plata luego de escapar de Europa. Casi ochenta años después, la obra artística fue hallada gracias a un aviso inmobiliario de una casa marplatense que divisaron periodistas neerlandeses. En la fotografía del living, se podía ver colgado al cuadro Retrato de una dama y rápidamente se procedió a una denuncia penal.

Mar del PlataNazisSegunda Guerra Mundial
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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