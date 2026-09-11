comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Independiente Riv. (M) vs. Aldosivi: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Independiente Riv. (M) y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Independiente Rivadavia vs Aldosivi por el Torneo Clausura.
Independiente Rivadavia vs Aldosivi por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuándo y dónde ver el partido entre Independiente Riv. (M) y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará a las 14:45 en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Independiente Riv. (M) vs. Aldosivi, por Torneo Clausura 2026?

El partido se juega este Sábado, 12/09/2026, a partir de las 14:45hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Bautista Gargantini, ubicado en Mendoza.

¿Por dónde ver en vivo Independiente Riv. (M) vs. Aldosivi, por Torneo Clausura 2026?

El encuentro entre Independiente Riv. (M) y Aldosivi se podrá ver en directo por TNT Sports Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Independiente Riv. (M) vs. Aldosivi, por Torneo Clausura 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Darío, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Cómo se juega el Torneo Clausura

El Torneo Clausura está conformado por 30 equipos divididos en dos zonas (A y B) de 15 clubes cada una. Los participantes disputan 16 fechas en la fase regular (todos contra todos en sus grupos más un clásico y un interzonal).

Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final, donde se enfrentarán entre sí: el 1° de la Zona A contra el 8° de la Zona B y así sucesivamente. Además, los octavos, cuartos y las semifinales se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla, mientras que la final se jugará en cancha neutral.

Desde la instancia de 8vos en adelante se llevará a cabo un sistema a partido único, en donde en caso de empate, se jugará una instancia de dos tiempos adicionales de 15 minutos cada uno y, de persistir la igualdad, se recurrirá a una tanda de penales para definir un ganador.

Qué equipos juegan en la Zona A del Torneo Clausura 2026

La Zona A del Torneo Clausura 2026 está conformada por: Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.

Qué equipos juegan en la Zona B del Torneo Clausura 2026

La Zona B del Torneo Clausura 2026 está conformada por: River, Racing, Argentinos Juniors, Huracán, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Atlético Tucumán, Belgrano, Tigre, Sarmiento de Junín, Barracas Central, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi.

Cómo se define la clasificación a las copas internacionales

La tabla anual de la Liga Profesional 2026 definirá a los clasificados del fútbol argentino para las copas Libertadores y Sudamericana del 2027. La misma suma los puntos de 32 partidos de la primera fase, tanto del Apertura como del Clausura.

Los campeones del Apertura, Clausura y la Copa Argentina liberan su lugar en caso de estar en puestos de clasificación. Además, si un equipo argentino gana la Libertadores o Sudamericana 2026, también liberaría un cupo extra, dependiendo de su ubicación en la tabla anual.

Quién clasifica a la Copa Libertadores 2027

Campeón del Torneo Apertura 2026

Campeón del Torneo Clausura 2026

Campeón de la Copa Argentina 2026

1° de la tabla anual

2° de la tabla anual

3° de la tabla anual (a la fase previa 2)

Quién clasifica a la Copa Sudamericana 2027

4° de la tabla anual

5° de la tabla anual

6° de la tabla anual

7° de la tabla anual

8° de la tabla anual

9° de la tabla anual

Quién salió campeón del fútbol argentino: los ganadores de los últimos torneos

Los últimos campeones del fútbol argentino son:

  • Torneo Apertura 2025: Platense
  • Campeón Tabla Anual 2025: Rosario Central
  • Torneo Clausura 2025: Estudiantes de La Plata
  • Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia de Mendoza
  • Trofeo de Campeones 2025: Estudiantes LP
  • Torneo Apertura 2026: Belgrano
Independiente RivadaviaAldosiviTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas Argentinas:Leo Nardini invierte en reforzar la seguridad con drones de última tecnología

Malvinas Argentinas: Leo Nardini invierte en reforzar la seguridad con drones de última tecnología

La CGT alertó por la situación “crítica” de las obras sociales sindicales:“Que el derecho a la salud no se convierta en un privilegio”

En el Día del Maestro, Javier Milei publicó un video hecho con IA en el que conversa con Sarmiento:“Usted me inspiró a enseñar”

Javier Milei, en un acto por el Día del Maestro:“Gracias por mantener vivo el legado de Sarmiento”

Economía

Descuentos en nafta durante septiembre de 2026:cómo ahorrar hasta $100.000 al cargar combustible

Descuentos en nafta durante septiembre de 2026: cómo ahorrar hasta $100.000 al cargar combustible

Aumenta el boleto de colectivos en octubre:cuáles son las nuevas tarifas, según la línea que tomas

Jubilados de ANSES:cuánto se cobra en septiembre de 2026 con 30 años de aportes

Préstamos de $50.000.000 para jubilados y pensionados en septiembre 2026:montos, plazos y tasas vigentes

Internacionales

Polémica en Chile:José Antonio Kast, el primer presidente de la democracia en no conmemorar el golpe de Estado de 1973

Polémica en Chile: José Antonio Kast, el primer presidente de la democracia en no conmemorar el golpe de Estado de 1973

Bill Gates, magnate tecnológico de 70 años:“Muchos empleos desaparecerán por la IA, primero los puestos de oficina y posteriormente los trabajos manuales”

Trump aprovechó el acto por el 11S para defender la guerra en Irán:“Es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo”

25 años del 11-S:el emotivo homenaje a las víctimas en Nueva York con la presencia de importantes líderes políticos