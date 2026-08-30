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Independiente Riv. (M) 3 - 1 Racing Club: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en Bautista Gargantini.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Independiente Rivadavia vs Racing por el Torneo Clausura.
Independiente Rivadavia vs Racing por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Partido finalizado en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza: Independiente Riv. (M) 3 - 1 Racing Club.

Independiente Riv. (M) vs Racing Club por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

94´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Independiente Riv. (M) y Racing Club por Torneo Clausura 2026.

92´ Gooool de Independiente Riv. (M)

Alex Arce marca para Independiente Riv. (M).

91´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alex Arce fue bloqueado por Facundo Cambeses.

91´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Matko Miljevic.

90´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

90´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!

Disparo de Matías Fernandez y el remate se va afuera.

89´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)

Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.

89´ Cambio en Racing Club

Entra Francisco Fraga y sale Ezequiel Cannavó.

88´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Adrián Fernández.

88´ Cambio en Independiente Riv. (M)

Entra Alejo Osella y sale Gonzalo Ríos.

85´ Tarjeta amarilla para Independiente Riv. (M)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a José Florentín.

84´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Matko Miljevic.

80´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Gonzalo Escudero.

80´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!

Disparo de Gonzalo Ríos y el remate se va afuera.

77´ Tarjeta amarilla para Racing Club

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Adrián Fernández.

77´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Matko Miljevic.

75´ Fuera de juego en Independiente Riv. (M)

Posición adelantada de Matías Fernandez.

76´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

75´ Cambio en Racing Club

Entra Duván Vergara y sale Ulises Ortegoza.

73´ Tarjeta amarilla para Independiente Riv. (M)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Iván Villalba.

72´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alberto Campo fue bloqueado por Leonard Costa.

70´ Goool de Independiente Riv. (M)

¡Testazo letal! Fabrizio Sartori anota para Independiente Riv. (M) tras conectar un cabezazo.

69´ Córner para Independiente Riv. (M)

Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Ríos.

67´ Cambio en Independiente Riv. (M)

Entra Fabrizio Sartori y sale Maximiliano Salas.

67´ Cambio en Independiente Riv. (M)

Entra Juan Manuel Elordi y sale Leonel Bucca.

66´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Matko Miljevic.

63´ Cambio en Racing Club

Entra Adrián Fernández y sale Matías Zaracho.

62´ Cambio en Racing Club

Entra Alberto Campo y sale Tomás Conechny.

60´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gonzalo Ríos fue bloqueado por Facundo Cambeses.

60´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomas Bottari fue bloqueado por Gonzalo Escudero.

59´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Maximiliano Salas fue bloqueado por Mateo Martinez.

58´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

56´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!

Disparo de Matías Fernandez y el remate se va afuera.

56´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gonzalo Ríos fue bloqueado por Leonel Pérez.

54´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)

Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.

52´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)

Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.

52´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Ulises Ortegoza y el remate se va afuera.

48´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de José Florentín fue bloqueado por Mateo Martinez.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Bautista Gargantini!

2´ Fuera de juego en Independiente Riv. (M)

Posición adelantada de Matías Fernandez.

44´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Adrián Martínez fue bloqueado por Iván Villalba.

Resumen estadístico del primer tiempo.

48´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Adrián Martínez y el remate se va afuera.

49´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Bautista Gargantini! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

48´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)

Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.

47´ Tarjeta amarilla para Independiente Riv. (M)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alex Arce.

44´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Adrián Martínez fue bloqueado por Iván Villalba.

44´ Tiro en el palo de Racing Club

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Matko Miljevic pega en el palo.

44´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonel Bucca fue bloqueado por Gonzalo Escudero.

41´ Fuera de juego en Independiente Riv. (M)

Posición adelantada de Matías Fernandez.

41´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Adrián Martínez fue bloqueado por Nicolás Bolcato.

39´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matías Fernandez fue bloqueado por Gonzalo Escudero.

39´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matías Fernandez fue bloqueado por Gonzalo Escudero.

39´ Gooool de Independiente Riv. (M)

Gonzalo Ríos marca para Independiente Riv. (M).

34´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

32´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!

Disparo de Leonel Bucca y el remate se va afuera.

31´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matías Zaracho fue bloqueado por Nicolás Bolcato.

26´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)

Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.

25´ Cambio en Independiente Riv. (M)

Entra Alex Vigo y sale Sheyko Studer.

24´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Matko Miljevic y el remate se va afuera.

23´ Córner para Independiente Riv. (M)

Ejecuta el tiro de esquina Maximiliano Salas.

19´ Gooool de Racing Club

Matko Miljevic marca para Racing Club.

17´ Tarjeta amarilla para Racing Club

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Zaracho.

15´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)

Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.

15´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Adrián Martínez y el remate se va afuera.

14´ Fuera de juego en Independiente Riv. (M)

Posición adelantada de Maximiliano Salas.

12´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gonzalo Ríos fue bloqueado por Facundo Cambeses.

11´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Luis Espino fue bloqueado por Nicolás Bolcato.

11´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

8´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

8´ Penal errado

El arquero contiene el lanzamiento penal ejecutado por Alex Arce

2´ Penal para Independiente Riv. (M)

El árbitro marca falta de Mateo Martinez y cobra la pena máxima a favor de Independiente Riv. (M)

2´ Córner para Independiente Riv. (M)

Ejecuta el tiro de esquina Maximiliano Salas.

1´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Maximiliano Salas fue bloqueado por Facundo Cambeses.

0´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de José Florentín fue bloqueado por Facundo Cambeses.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Bautista Gargantini, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Independiente Riv. (M) y Racing Club por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Álvaro Carranza.

Formación confirmada de Independiente Riv. (M)

Titulares

  • (30) Nicolás Bolcato
  • (2) Leonard Costa
  • (42) Sheyko Studer
  • (40) Iván Villalba
  • (5) Tomas Bottari
  • (8) Leonel Bucca
  • (10) Matías Fernandez
  • (25) José Florentín
  • (11) Gonzalo Ríos
  • (9) Alex Arce
  • (17) Maximiliano Salas

Suplentes

  • (21) Emmanuel Gómez Riga
  • (3) Juan Manuel Elordi
  • (13) Alejo Osella
  • (28) Alex Vigo
  • (19) Rodrigo Atencio
  • (34) Stefano Moreyra
  • (20) Alessandro Riep
  • (77) Luis Sequeira
  • (32) Kevin Vasquez
  • (23) Luis Diaz
  • (7) Victorio Ramis
  • (43) Fabrizio Sartori

Entrenador: Alfredo Berti

Formación confirmada de Racing Club

Titulares

  • (25) Facundo Cambeses
  • (4) Ezequiel Cannavó
  • (43) Gonzalo Escudero
  • (18) Luis Espino
  • (38) Mateo Martinez
  • (10) Matko Miljevic
  • (16) Ulises Ortegoza
  • (33) Leonel Pérez
  • (11) Matías Zaracho
  • (17) Tomás Conechny
  • (9) Adrián Martínez

Suplentes

  • (30) Matías Tagliamonte
  • (34) Tobías Rubio
  • (5) Matías Kranevitter
  • (20) Gastón Lodico
  • (37) Santino Aguirre
  • (35) Alberto Campo
  • (40) Francisco Fraga
  • (22) Elías Torres
  • (7) Duván Vergara

Entrenador: Juan Pablo Vojvoda

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Independiente Riv. (M) y Racing Club?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente Riv. (M) vs. Racing Club por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente Riv. (M) recibe a Racing Club en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Independiente RivadaviaRacing ClubTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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