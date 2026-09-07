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Unión 3 - 2 Instituto: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en 15 de abril.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Unión vs Instituto por el Torneo Clausura.
Unión vs Instituto por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Partido finalizado en el estadio 15 de abril de Santa Fe: Unión 3 - 2 Instituto.

Unión vs Instituto por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

98´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Unión y Instituto por Torneo Clausura 2026.

97´ Tarjeta amarilla para Instituto

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Facundo Suárez.

95´ Tarjeta roja para Instituto

Matías Gallardo es expulsado del partido, luego de que el árbitro le mostrara la segunda tarjeta amarilla.

92´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Nicolás Guerra y el remate se va afuera.

92´ Cambio en Unión

Entra Nazareno Fazzi y sale Juan Pintado.

91´ Cambio en Unión

Entra Mateo Peresutti y sale Lucas Menossi.

89´ Roja directa para Unión

¡A las duchas! El jugador de Unión Cristian Tarragona es expulsado del partido.

86´ Gooool de Instituto

Hernán De La Fuente marca para Instituto.

85´ Córner para Instituto

Ejecuta el tiro de esquina Jeremías Lázaro.

82´ Tarjeta amarilla para Instituto

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alex Luna.

79´ Córner para Instituto

Ejecuta el tiro de esquina Jeremías Lázaro.

78´ Fuera de juego en Unión

Posición adelantada de Eric Ramírez.

75´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Facundo Suárez y el remate se va afuera.

73´ Gooool de Unión

Misael Aguirre marca para Unión.

73´ Cambio en Instituto

Entra Facundo Suárez y sale Giuliano Cerato.

72´ Cambio en Instituto

Entra Hernán De La Fuente y sale Jonathan Galván.

72´ Cambio en Instituto

Entra Juan Ignacio Méndez y sale Gustavo Abregú.

69´ Cambio en Unión

Entra Eric Ramírez y sale Marcelo Estigarribia.

69´ Cambio en Unión

Entra Misael Aguirre y sale Brahian Cuello.

64´ Fuera de juego en Unión

Posición adelantada de Marcelo Estigarribia.

62´ Saque de arco para Instituto

Desde el fondo la pone en juego Marcos Ledesma.

61´ Córner para Unión

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.

61´ Cambio en Unión

Entra Joaquín Mosqueira y sale Emilio Giaccone.

57´ Cambio en Instituto

Entra Nicolás Guerra y sale Matías Tissera.

57´ Cambio en Instituto

Entra Jeremías Lázaro y sale Jhon Córdoba.

57´ ¡Tiro desviado de Unión!

Disparo de Juan Pintado y el remate se va afuera.

55´ Saque de arco para Unión

Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.

54´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Diego Sosa y el remate se va afuera.

49´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marcelo Estigarribia fue bloqueado por Marcos Ledesma.

47´ Goool de Unión

¡Testazo letal! Cristian Tarragona anota para Unión tras conectar un cabezazo.

45´ ¡Tiro desviado de Unión!

Disparo de Brahian Cuello y el remate se va afuera.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el 15 de abril!

Resumen estadístico del primer tiempo.

47´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el 15 de abril! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ Córner para Instituto

Ejecuta el tiro de esquina Diego Sosa.

43´ Tarjeta amarilla para Instituto

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Gallardo.

40´ Córner para Instituto

Ejecuta el tiro de esquina Alex Luna.

38´ Fuera de juego en Unión

Posición adelantada de Marcelo Estigarribia.

36´ Tarjeta amarilla para Instituto

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Fernando Alarcón.

34´ Saque de arco para Unión

Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.

33´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Gustavo Abregú y el remate se va afuera.

29´ Córner para Instituto

Ejecuta el tiro de esquina Alex Luna.

27´ Tarjeta amarilla para Unión

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Emilio Giaccone.

24´ Goool de Unión

¡Testazo letal! Brahian Cuello anota para Unión tras conectar un cabezazo.

23´ Saque de arco para Unión

Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.

23´ Córner para Instituto

Ejecuta el tiro de esquina Alex Luna.

16´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Alex Luna y el remate se va afuera.

12´ Goool de Instituto

¡Testazo letal! Leonel Mosevich anota para Instituto tras conectar un cabezazo.

12´ Córner para Instituto

Ejecuta el tiro de esquina Alex Luna.

9´ Saque de arco para Instituto

Desde el fondo la pone en juego Marcos Ledesma.

4´ Córner para Unión

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el 15 de abril, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Unión y Instituto por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nicolás Lamolina.

Formación confirmada de Unión

Titulares

  • (21) Matías Mansilla
  • (18) Lucas Ayala
  • (44) Tomas Fagioli
  • (26) Juan Pablo Ludueña
  • (15) Juan Pintado
  • (22) Brahian Cuello
  • (8) Emilio Giaccone
  • (10) Ignacio Malcorra
  • (5) Lucas Menossi
  • (19) Marcelo Estigarribia
  • (25) Cristian Tarragona

Suplentes

  • (40) Lucas Meuli
  • (36) Mateo Aimar
  • (32) Nazareno Fazzi
  • (12) Bruno Pittón
  • (4) Matías Rocha
  • (46) Santiago Grella
  • (17) Joaquín Mosqueira
  • (34) Mateo Peresutti
  • (31) Misael Aguirre
  • (38) Valentín Cerrudo
  • (43) Eric Ramírez
  • (45) Ricardo Solbes

Entrenador: Leonardo Madelón

Formación confirmada de Instituto

Titulares

  • (29) Marcos Ledesma
  • (6) Fernando Alarcón
  • (44) Giuliano Cerato
  • (30) Jonathan Galván
  • (26) Leonel Mosevich
  • (3) Diego Sosa
  • (55) Gustavo Abregú
  • (15) Matías Gallardo
  • (20) Jhon Córdoba
  • (10) Alex Luna
  • (17) Matías Tissera

Suplentes

  • (35) Emanuel Sittaro
  • (32) Agustín Bravo
  • (2) Hernán De La Fuente
  • (22) Agustín Massaccesi
  • (23) Juan Andrés Meli
  • (8) Jonás Acevedo
  • (21) Jeremías Lázaro
  • (13) Juan Ignacio Méndez
  • (19) Lucas Sanseviero
  • (11) Matias Fonseca
  • (7) Nicolás Guerra
  • (9) Facundo Suárez

Entrenador: Diego Flores

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Unión y Instituto?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Unión vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Unión recibe a Instituto en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Unión de Santa FeInstituto de CórdobaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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