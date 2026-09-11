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Emilio Ivars, arquitecto: “Guardar el tacho de basura debajo de la mesada es un error, hay una opción mucho más cómoda y práctica”

El experto explicó por qué no debe ir en ese lugar y qué detalles mejoran la funcionalidad diaria.

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Emilio Ivars, arquitecto: “Guardar el tacho de basura debajo de la mesada es un error, hay una opción mucho más cómoda y práctica”.
Emilio Ivars, arquitecto: “Guardar el tacho de basura debajo de la mesada es un error, hay una opción mucho más cómoda y práctica”. Foto: Foto: Gemini
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A la hora de reformar la cocina, la mayoría busca que el resultado sea estéticamente atractivo, pero muchas veces se pasa por alto lo más importante: la funcionalidad. Según Emilio Ivars, arquitecto, hay tres errores frecuentes que complican el día a día y que pueden evitarse con simples cambios de diseño.

Durante años, se asumió que el tacho de basura debía ir debajo de la mesada. Sin embargo, Emilio advirtió que esta costumbre obliga a agacharse y a abrir la puerta del mueble cada vez que se tira un residuo, lo que resulta incómodo y poco higiénico. Además, tocar la tapa del cubo puede ser un foco de bacterias, sobre todo mientras se cocina.

La alternativa que propone es colocar los tachos de basura a una altura más cómoda, lo que permite desechar restos sin interrumpir la preparación de los alimentos. Así, se evita agacharse y se gana en practicidad, especialmente en las tareas cotidianas.

El experto recomienda poner el tacho de basura a una altura cómoda para evitar agacharse. Foto: Foto: Gemini

Otras recomendaciones del arquitecto para la cocina

El segundo error que señaló Emilio tiene que ver con la elección del lavavajillas. Muchas veces, por cuestiones de presupuesto o por costumbre, se opta por un modelo de libre instalación, que queda a la vista y rompe la armonía visual del ambiente.

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El especialista recomendó invertir en un lavavajillas integrado, que se oculta tras las puertas de los muebles y puede incorporar una luz LED que indica el final del ciclo de lavado. Este detalle, aunque parezca menor, facilita el uso diario y contribuye a una cocina más ordenada y prolija.

La importancia de la iluminación en la zona de trabajo

El tercer punto clave es la iluminación. Emilio remarcó que limitarse a una lámpara de techo o a focos empotrados no alcanza para una cocina funcional. Es fundamental sumar luces debajo de los muebles superiores, que iluminen directamente la encimera y la zona de trabajo.

Esta iluminación dirigida evita sombras y mejora la visibilidad, sobre todo al preparar la cena cuando la luz natural ya no está presente. Así, se logra un espacio más cómodo y seguro para cocinar.

Detalles que marcan la diferencia en el uso diario

Los consejos de Emilio Ivars demuestran que el diseño de la cocina va mucho más allá de la elección de colores o materiales. Pensar en la ubicación del tacho de basura, la integración de los electrodomésticos y la correcta iluminación puede transformar la experiencia diaria y evitar molestias a largo plazo.

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