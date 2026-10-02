Independiente Riv. (M) 1 - 1 Gimnasia: así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente Riv. (M) vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente Riv. (M) recibe a Gimnasia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.