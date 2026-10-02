Independiente Riv. (M) 1 - 1 Gimnasia: así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Independiente Riv. (M) 1 - 1 Gimnasia.
Independiente Riv. (M) vs Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
96´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Independiente Riv. (M) y Gimnasia por Torneo Clausura 2026.
96´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maximiliano Salas fue bloqueado por Ignacio Miramón.
91´ Fuera de juego en Independiente Riv. (M)
Posición adelantada de Maximiliano Salas.
90´ Tarjeta amarilla para Gimnasia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Agustín Auzmendi.
90´ Tarjeta amarilla para Independiente Riv. (M)
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Sheyko Studer.
85´ Gooool de Gimnasia
Agustín Colazo marca para Gimnasia con asistencia de Marcelo Torres.
85´ Fuera de juego en Gimnasia
Posición adelantada de Agustín Colazo.
83´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
81´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Agustín Colazo fue bloqueado por Nicolás Bolcato.
80´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
80´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de José Florentín y el remate se va afuera.
79´ Cambio en Independiente Riv. (M)
Entra Alessandro Riep y sale Fabrizio Sartori.
79´ Cambio en Independiente Riv. (M)
Entra Leonel Bucca y sale Matías Fernandez.
79´ Cambio en Gimnasia
Entra Alexis Steimbach y sale Bautista Barros Schelotto.
79´ Cambio en Gimnasia
Entra Marcelo Torres y sale Lucas Janson.
77´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
75´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Agustín Colazo fue bloqueado por Iván Villalba.
74´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fabrizio Sartori fue bloqueado por Nelson Insfrán.
72´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
72´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Renzo Giampaoli y el remate se va afuera.
70´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
69´ Cambio en Gimnasia
Entra Matías Melluso y sale Pedro Silva Torrejón.
69´ Cambio en Independiente Riv. (M)
Entra Gonzalo Ríos y sale Luis Sequeira.
69´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Ignacio Miramón y el remate se va afuera.
68´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
68´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Luis Sequeira y el remate se va afuera.
67´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luis Sequeira fue bloqueado por Nelson Insfrán.
64´ Cambio en Gimnasia
Entra Agustín Colazo y sale Mateo Seoane.
64´ Cambio en Gimnasia
Entra Franco Torres y sale Maximiliano Zalazar.
62´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Fernández.
62´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Renzo Giampaoli fue bloqueado por Sheyko Studer.
60´ Cambio en Independiente Riv. (M)
Entra Iván Villalba y sale Ezequiel Bonifacio.
58´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Fernandez fue bloqueado por Enzo Martínez.
56´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
54´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
53´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
53´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Matías Fernandez y el remate se va afuera.
51´ Tarjeta amarilla para Gimnasia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ignacio Miramón.
48´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maximiliano Salas fue bloqueado por Nelson Insfrán.
48´ Córner para Independiente Riv. (M)
Ejecuta el tiro de esquina Luis Sequeira.
46´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
46´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de José Florentín y el remate se va afuera.
45´ Cambio en Independiente Riv. (M)
Entra Ezequiel Bonifacio y sale Luciano Gómez.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Bautista Gargantini!
Resumen estadístico del primer tiempo.
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Bautista Gargantini! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
45´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
44´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Maximiliano Zalazar y el remate se va afuera.
43´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
42´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
42´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Maximiliano Zalazar y el remate se va afuera.
42´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
41´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Maximiliano Salas y el remate se va afuera.
41´ Fuera de juego en Independiente Riv. (M)
Posición adelantada de Luis Sequeira.
39´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Juan Manuel Elordi y el remate se va afuera.
38´ Córner para Independiente Riv. (M)
Ejecuta el tiro de esquina Luis Sequeira.
38´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maximiliano Salas fue bloqueado por Nelson Insfrán.
36´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
36´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Maximiliano Salas y el remate se va afuera.
35´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
34´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
34´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Pedro Silva Torrejón y el remate se va afuera.
32´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Janson fue bloqueado por Nicolás Bolcato.
31´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
30´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
30´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Matías Fernandez y el remate se va afuera.
29´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Agustín Auzmendi fue bloqueado por Sheyko Studer.
29´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
28´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Luis Sequeira y el remate se va afuera.
27´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
27´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Matías Fernandez y el remate se va afuera.
27´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
24´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
24´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Juan Manuel Elordi y el remate se va afuera.
23´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
23´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Renzo Giampaoli y el remate se va afuera.
23´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Fernández.
22´ Tarjeta amarilla para Independiente Riv. (M)
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Fernandez.
21´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Fernández fue bloqueado por Nicolás Bolcato.
20´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fabrizio Sartori fue bloqueado por Nelson Insfrán.
18´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
18´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Mateo Seoane y el remate se va afuera.
13´ Córner para Independiente Riv. (M)
Ejecuta el tiro de esquina Luis Sequeira.
12´ Córner para Independiente Riv. (M)
Ejecuta el tiro de esquina Luis Sequeira.
9´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
9´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Maximiliano Salas y el remate se va afuera.
8´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
8´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Enzo Martínez y el remate se va afuera.
4´ Gooool de Independiente Riv. (M)
Juan Manuel Elordi marca para Independiente Riv. (M) con asistencia de Maximiliano Salas.
4´ Córner para Independiente Riv. (M)
Ejecuta el tiro de esquina Luis Sequeira.
0´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Fernández.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Bautista Gargantini, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Independiente Riv. (M) y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Bryan Ferreyra.
Formación confirmada de Independiente Riv. (M)
Titulares
- (30) Nicolás Bolcato
- (2) Leonard Costa
- (3) Juan Manuel Elordi
- (14) Luciano Gómez
- (42) Sheyko Studer
- (5) Tomas Bottari
- (10) Matías Fernandez
- (25) José Florentín
- (77) Luis Sequeira
- (17) Maximiliano Salas
- (43) Fabrizio Sartori
Suplentes
- (21) Emmanuel Gómez Riga
- (36) Ezequiel Bonifacio
- (13) Alejo Osella
- (40) Iván Villalba
- (8) Leonel Bucca
- (27) Diego Crego
- (34) Stefano Moreyra
- (20) Alessandro Riep
- (11) Gonzalo Ríos
- (32) Kevin Vasquez
- (19) Rodrigo Atencio
- (7) Victorio Ramis
Entrenador: Alfredo Berti
Formación confirmada de Gimnasia
Titulares
- (23) Nelson Insfrán
- (31) Bautista Barros Schelotto
- (4) Renzo Giampaoli
- (21) Enzo Martínez
- (24) Pedro Silva Torrejón
- (8) Ignacio Fernández
- (17) Lucas Janson
- (5) Ignacio Miramón
- (18) Mateo Seoane
- (9) Maximiliano Zalazar
- (29) Agustín Auzmendi
Suplentes
- (15) Harlen Castillo
- (35) Juan Cruz Cortazzo
- (36) Lucas Lamella
- (22) Matías Melluso
- (25) Alexis Steimbach
- (10) Nicolás Barros Schelotto
- (16) Augusto Max
- (20) Juan Pérez
- (19) Agustín Colazo
- (7) Manuel Panaro
- (26) Franco Torres
- (32) Marcelo Torres
Entrenador: Ariel Pereyra
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Independiente Riv. (M) y Gimnasia?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente Riv. (M) vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente Riv. (M) recibe a Gimnasia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Independiente Riv. (M) vs. Gimnasia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Independiente Riv. (M) y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.