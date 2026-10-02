Cambios en el Ministerio de Capital Humano: Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo Claudia Testa y ya tiene reemplazante

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Foto: NA.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, y designó en su lugar al abogado Mariano Sartoris, en el marco de una reestructuración administrativa dentro de la cartera. Testa había llegado al cargo a fines de 2024 y secundaba al secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Según fuentes oficiales citadas por Infobae, la salida de Testa no responde a un cuestionamiento sobre su desempeño, sino a una reorganización general del Ministerio de Capital Humano. Desde el entorno de Pettovello señalaron que Sartoris es un funcionario de confianza de la ministra y que ocupará ahora un puesto clave en la estructura laboral del Gobierno.

La decisión fue tomada este viernes 2 de octubre. Foto: BAE Negocios

Sartoris es abogado y hasta ahora se desempeñaba como subsecretario Legal de Capital Humano. Antes había ocupado la Subsecretaría Administrativa de la Secretaría de Trabajo y ya tenía experiencia dentro del área. También tuvo funciones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y trabajó en el ámbito de las relaciones laborales de la Cámara de Diputados.

Por su parte, Testa había asumido a fines de noviembre de 2024, luego de ser promovida por Julio Cordero. Antes de desembarcar en el Gobierno nacional, había sido directora general de Relaciones Laborales de la Ciudad de Buenos Aires, donde había trabajado junto al entonces secretario de Trabajo porteño Ezequiel Jarvis.

El abogado reemplazará a Testa en Capital Humano. Foto: Canal 12 Misiones

Durante su gestión, Testa tuvo participación en negociaciones salariales y en la renovación de convenios colectivos de trabajo. Además, estuvo temporalmente al frente de la Dirección de Asociaciones Sindicales durante el período en que su titular, Claudio Aquino, quedó apartado de la gestión, hasta el nombramiento de Ramiro Cherñetz en julio.

Con la llegada de Sartoris, la Subsecretaría de Trabajo tendrá a su sexto funcionario desde diciembre de 2023, luego de los pasos por el cargo de Martín Huidobro, Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo, Liliana Archimbal y la propia Testa. El recambio se produce en un área central para las negociaciones entre el Gobierno, sindicatos y empresas.