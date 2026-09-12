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Independiente Riv. (M) vs. Aldosivi EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Independiente Riv. (M) y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Independiente Rivadavia vs Aldosivi por el Torneo Clausura.
Independiente Rivadavia vs Aldosivi por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Independiente Riv. (M) choca ante Aldosivi, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Bautista Gargantini ya está lista para que el balón comience a moverse a las 14:45, y tú no te lo puedes perder.

Independiente Riv. (M) vs Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

2´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nicolás Cordero fue bloqueado por Alex Vigo.

1´ Córner para Aldosivi

Ejecuta el tiro de esquina Felipe Anso.

0´ Córner para Aldosivi

Ejecuta el tiro de esquina Felipe Anso.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Bautista Gargantini, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Independiente Riv. (M) y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.

Formación confirmada de Independiente Riv. (M)

Titulares

  • (30) Nicolás Bolcato
  • (2) Leonard Costa
  • (3) Juan Manuel Elordi
  • (28) Alex Vigo
  • (40) Iván Villalba
  • (5) Tomas Bottari
  • (25) José Florentín
  • (11) Gonzalo Ríos
  • (9) Alex Arce
  • (17) Maximiliano Salas
  • (43) Fabrizio Sartori

Suplentes

    Entrenador: N/D

    Formación confirmada de Aldosivi

    Titulares

    • (42) Lucas Acosta
    • (25) Néstor Breitenbruch
    • (14) Elías López
    • (32) Joaquín Pombo
    • (38) Mateo Vales
    • (24) Felipe Anso
    • (19) Lucas Castro
    • (10) Nicolás Gaitán
    • (8) Martin Garcia
    • (27) Tomás Fernández
    • (29) Andrés Vombergar

    Suplentes

    • (23) Ignacio Chicco
    • (4) Rodrigo González
    • (28) Santiago Moya
    • (33) Nicolás Zalazar
    • (37) Pablo Argoytia
    • (15) Francisco Perruzzi
    • (18) Andrés Chávez
    • (9) Nicolás Cordero
    • (16) Juan Dadín
    • (21) Matías Godoy
    • (7) Natanael Guzmán

    Entrenador: Javier Sanguinetti

    Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

    ¿Quién transmite el partido de Independiente Riv. (M) y Aldosivi?

    Canales de TV y streaming por países:

    Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

    ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente Riv. (M) vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026.

    Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente Riv. (M) recibe a Aldosivi en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

    Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

    Independiente RivadaviaAldosiviTorneo ClausuraFútbol
    Sebastián Coronati
    Sebastián Coronati

    Columnista

    Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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