Independiente Riv. (M) vs. Aldosivi EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Independiente Riv. (M) vs Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
2´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Cordero fue bloqueado por Alex Vigo.
1´ Córner para Aldosivi
Ejecuta el tiro de esquina Felipe Anso.
0´ Córner para Aldosivi
Ejecuta el tiro de esquina Felipe Anso.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Bautista Gargantini, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Independiente Riv. (M) y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.
Formación confirmada de Independiente Riv. (M)
Titulares
- (30) Nicolás Bolcato
- (2) Leonard Costa
- (3) Juan Manuel Elordi
- (28) Alex Vigo
- (40) Iván Villalba
- (5) Tomas Bottari
- (25) José Florentín
- (11) Gonzalo Ríos
- (9) Alex Arce
- (17) Maximiliano Salas
- (43) Fabrizio Sartori
Suplentes
Entrenador: N/D
Formación confirmada de Aldosivi
Titulares
- (42) Lucas Acosta
- (25) Néstor Breitenbruch
- (14) Elías López
- (32) Joaquín Pombo
- (38) Mateo Vales
- (24) Felipe Anso
- (19) Lucas Castro
- (10) Nicolás Gaitán
- (8) Martin Garcia
- (27) Tomás Fernández
- (29) Andrés Vombergar
Suplentes
- (23) Ignacio Chicco
- (4) Rodrigo González
- (28) Santiago Moya
- (33) Nicolás Zalazar
- (37) Pablo Argoytia
- (15) Francisco Perruzzi
- (18) Andrés Chávez
- (9) Nicolás Cordero
- (16) Juan Dadín
- (21) Matías Godoy
- (7) Natanael Guzmán
Entrenador: Javier Sanguinetti
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Independiente Riv. (M) y Aldosivi?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente Riv. (M) vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente Riv. (M) recibe a Aldosivi en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Independiente Riv. (M) vs. Aldosivi:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Independiente Riv. (M) y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.