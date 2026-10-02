Boca vapuleó a Unión 3 a 0 con dos golazos de Leonel Flores y uno de Di Lollo

Boca goleó 3 a 0 a Unión en La Bombonera y selló un partido perfecto tras la agónica remontada ante Racing por Copa Argentina. El equipo que dirige Rodolfo “Vasco” Arruabarrena triunfó con dos golazos de Leonel Flores y uno de Lautaro Di Lollo, se ubica en el segundo puesto de la Zona A del Clausura 2026 y hace 16 partidos que está invicto.
Boca Juniors vs Unión por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
93´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Boca Juniors y Unión por Torneo Clausura 2026.
92´ Gooool de Boca Juniors
Leonel Flores marca para Boca Juniors con asistencia de Enner Valencia.
90´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Carlos Palacios fue bloqueado por Juan Pablo Ludueña.
90´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Enner Valencia fue bloqueado por Matías Mansilla.
90´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
90´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Williams Alarcón y el remate se va afuera.
86´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
86´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Carlos Palacios y el remate se va afuera.
85´ Cambio en Boca Juniors
Entra Ángel Romero y sale Santiago Ascacíbar.
85´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Facundo Herrera.
85´ Cambio en Boca Juniors
Entra Williams Alarcón y sale Leandro Paredes.
83´ Gooool de Boca Juniors
Leonel Flores marca para Boca Juniors con asistencia de Leandro Lozano.
76´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Leandro Brey.
74´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Enner Valencia fue bloqueado por Matías Rocha.
74´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.
73´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
73´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Lautaro Di Lollo y el remate se va afuera.
72´ Cambio en Unión
Entra Bruno Pittón y sale Lucas Ayala.
72´ Cambio en Unión
Entra Eric Ramírez y sale Julián Palacios.
72´ Tarjeta amarilla para Unión
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Menossi.
65´ Tarjeta amarilla para Unión
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Ayala.
63´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
63´ Cambio en Unión
Entra Marcelo Estigarribia y sale Brahian Cuello.
63´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Leonel Flores y el remate se va afuera.
60´ Cambio en Boca Juniors
Entra Carlos Palacios y sale Alan Velasco.
60´ Cambio en Boca Juniors
Entra Leonel Flores y sale Sebastián Villa.
59´ Cambio en Boca Juniors
Entra Enner Valencia y sale Miguel Ángel Merentiel.
58´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Villa fue bloqueado por Matías Mansilla.
56´ Fuera de juego en Boca Juniors
Posición adelantada de Lautaro Di Lollo.
56´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.
54´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Matías Mansilla.
53´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
52´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Alan Velasco y el remate se va afuera.
51´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
51´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Sebastián Villa y el remate se va afuera.
49´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Leandro Brey.
48´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Matías Mansilla.
47´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Leandro Brey.
47´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Julián Palacios y el remate se va afuera.
47´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
46´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Alan Velasco y el remate se va afuera.
45´ Cambio en Unión
Entra Lucas Menossi y sale Joaquín Mosqueira.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Alberto J. Armando!
Resumen estadístico del primer tiempo.
46´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Alberto J. Armando! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
44´ Tarjeta amarilla para Unión
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ignacio Malcorra.
38´ Tarjeta amarilla para Unión
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Cristian Tarragona.
33´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Villa fue bloqueado por Matías Rocha.
33´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
33´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Sebastián Villa y el remate se va afuera.
31´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
31´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Santiago Ascacíbar y el remate se va afuera.
30´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Malcorra fue bloqueado por Leandro Brey.
24´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Matías Rocha.
29´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
29´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Miguel Ángel Merentiel y el remate se va afuera.
27´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
27´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Miguel Ángel Merentiel y el remate se va afuera.
24´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.
23´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Velasco fue bloqueado por Juan Pablo Ludueña.
22´ Goool de Boca Juniors
¡Testazo letal! Lautaro Di Lollo anota para Boca Juniors tras conectar un cabezazo.
7´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Facundo Herrera.
20´ Tarjeta amarilla para Unión
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Joaquín Mosqueira.
16´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Leandro Paredes.
15´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
12´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Leandro Brey.
12´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Mauro Luna Diale y el remate se va afuera.
12´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
11´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Alan Velasco y el remate se va afuera.
9´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
9´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Miguel Ángel Merentiel y el remate se va afuera.
8´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Leandro Brey.
8´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Malcorra fue bloqueado por Leandro Paredes.
6´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Facundo Herrera.
5´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
3´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Lautaro Di Lollo.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Alberto J. Armando, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Boca Juniors y Unión por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Martínez.
Formación confirmada de Boca Juniors
Titulares
- (12) Leandro Brey
- (3) Lautaro Blanco
- (2) Lautaro Di Lollo
- (42) Facundo Herrera
- (17) Leandro Lozano
- (25) Santiago Ascacíbar
- (18) Milton Delgado
- (5) Leandro Paredes
- (20) Alan Velasco
- (16) Miguel Ángel Merentiel
- (22) Sebastián Villa
Suplentes
- (30) Javier García
- (27) Malcom Braida
- (32) Ayrton Costa
- (4) Nicolás Figal
- (24) Dylan Gorosito
- (26) Marco Pellegrino
- (15) Williams Alarcón
- (7) Carlos Palacios
- (19) Leonel Flores
- (9) Milton Giménez
- (11) Ángel Romero
- (13) Enner Valencia
Entrenador: Rodolfo Arruabarrena
Formación confirmada de Unión
Titulares
- (21) Matías Mansilla
- (18) Lucas Ayala
- (26) Juan Pablo Ludueña
- (15) Juan Pintado
- (4) Matías Rocha
- (22) Brahian Cuello
- (10) Ignacio Malcorra
- (17) Joaquín Mosqueira
- (20) Julián Palacios
- (11) Mauro Luna Diale
- (25) Cristian Tarragona
Suplentes
- (40) Lucas Meuli
- (36) Mateo Aimar
- (44) Tomas Fagioli
- (33) Ignacio Isla
- (27) Tobías Rubio
- (12) Bruno Pittón
- (8) Emilio Giaccone
- (5) Lucas Menossi
- (34) Mateo Peresutti
- (31) Misael Aguirre
- (19) Marcelo Estigarribia
- (43) Eric Ramírez
Entrenador: Leonardo Madelón
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Boca Juniors y Unión?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Boca Juniors vs. Unión por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Boca Juniors recibe a Unión en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Boca Juniors vs. Unión:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Boca Juniors y Unión por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.