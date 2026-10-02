Quiebre de Pandanés: qué pasó con la reconocida panadería que acaba de cerrar todos sus locales

Quebró Pandanés, la panadería cerró todos sus locales y despidió a sus empleados Foto: Pandanés

Según datos de FUNDAR, desde diciembre de 2023 a mayo de 2023, se cerraron un total de 30.633 empresas (6% del total). La crisis económica que atraviesa el país con una acelerada baja de consumo e incrementos de los costos operativos han provocado que una nueva empresa del rubro gastronómico decida cerrar: se trata de Pandanés que cerró sus 25 sucursales y despidió a más de 150 empleados.

La panadería, que abrió su primera sucursal en el año 2017, pedirá su quiebra tras entrar a un concurso preventivo de crisis meses antes. Desde la empresa indicaron que “se quedaron sin fondos” para seguir funcionando y, en las últimas horas, les enviaron un mensajes vía WhatsApp a los trabajadores para comunicarles su decisión.

Cómo es la situación de Pandanés, la panadería que pedirá su quiebra

Los empleados de Pandanés comunicaron que se enteraron de la noticia esta semana antes de iniciar su horario laboral al no poder entrar a los locales. En la madrugada de este viernes, los trabajadores recibieron un mensaje en el que explicaban cuál era la situación financiera de la empresa y por qué decidían cerrar de manera definitiva.

Quebró Pandanés, la panadería cerró todos sus locales y despidió a sus empleados Foto: Pandanés

“Pandanés viene atravesando una situación económica muy compleja, estuvimos buscando distintas alternativas para poder continuar, pero no encontramos una solución que nos permita seguir adelante”, precisaron, según detalló Infobae.

Desde la administración de la empresa manifestaron que si bien el objetivo era mantener Pandanés y cada uno de los puestos de trabajo “no existían los fondos necesarios para seguir funcionando”. “No podemos afrontar las obligaciones que tenemos por delante.

La última parte del mensaje dejó en claro que la empresa dejará de funcionar y que como si fuera poco solicitarán la quiebra. “Hoy viernes 2 de octubre no deberán presentarse a trabajar. Sabemos que la la situación genera mucha angustia, incertidumbre y muchas preguntas”, expresaron.

Y luego concluyeron: “Con el pedido de quiebra comienza una nueva etapa que ya no depende de nosotros sino de un proceso judicial. Hoy se pierde todo lo que construimos juntos. Nos duele que el final sea este”.

El declive financiero de Pandanés dio sus primeras señales en 2025

Pandanés pidió acceder a un concurso preventivo de crisis (un procedimiento judicial al que puede acceder una empresa para evitar su cierre total con el ingreso de nuevos acreedores o inversionistas) el pasado 26 de noviembre de 2025 y fue puesto a disposición de la Justicia argentina.

Quebró Pandanés, la panadería cerró todos sus locales y despidió a sus empleados Foto: Pandanés

En todo este tiempo, la empresa fue clausurando locales y despidiendo empleados. Antes del quiebre total de este viernes, de hecho, la semana pasada ya se habían comunicado el cierre de sucursales de Avenida San Martín en el barrio porteño de Villa Crespo y de la calle Sanabria en Villa Devoto.

Cuándo se fundó Pandanés

Pandanés surgió con un micro emprendimiento en el año 2017 por los ciudadanos daneses Lise Lundme Funch y Klaus Riskaer Pedersen con el objetivo de dar a producir pan a masa madre de calidad. También ofrecían factores de origen danés y café. Entre 2021 y 2022 tuvo un gran crecimiento, pero con un consumo planchado, la empresa dejó de mostrar señales de expansión.