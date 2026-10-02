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Línea F: cuándo empiezan las obras del nuevo subte que unirá Barracas y Palermo y cambiará la manera de viajar en transporte público

La Línea F constará de una inversión de más de 1.320 millones de dólares y tendrá 12 estaciones distribuidas en el centro porteño.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Jorge Macri anunció cuándo comienzan las obras por la Línea "F".
Jorge Macri anunció cuándo comienzan las obras por la Línea "F". Foto: NA
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El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, habló sobre el comienzo de las tan ansiadas obras de Línea “F”, el nuevo subte que atravesará los barrios porteños de Barracas y Palermo y mencionó cuándo comenzarán las obras de transporte público. Según el funcionario, los trabajos empezarán a realizarse a principio del 2027.

Al mismo tiempo, desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) precisaron que se abrió el primer sobre de la licitación que posee las propuestas de dos de los consorcios que se presentaron para llevar a cabo las obras de la Línea F. Dicha licitación está a cargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño.

Qué dijo Jorge Macri sobre el avance de las obras de la Línea “F”

El jefe de gobierno porteño utilizó su cuenta de X para comunicar la noticia. “Abrimos los sobres para conocer las ofertas técnicas de los dos consorcios de empresas nacionales e internacionales que se presentaron para construir la Línea F”, aseveró. Y agregó: “En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027″.

Asimismo, con la apertura de los sobres se entró en conocimiento de las ofertas técnicas que realizaron los dos consorcios que se presentaron para llevar a cabo las obras. Las empresas que se encuentran en una de las agrupaciones:

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  • Ranken Railwail Construction
  • Supercemento
  • Eleprint
  • Citic Construction
  • Panedile

En tanto, la segunda compañía está conformada por Ghella y Roggio.

Cómo será la próxima Línea “F”

El Gobierno porteño indicó también que la Línea “F” tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y constará de 12 estaciones que circularán por los siguientes barrios porteños: Barracas, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo.

La ciudad tendrá una nueva línea de subte. Foto: buenosaires.gob.ar

A su vez, las estaciones estipuladas para el nuevo subte son: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico.

Por otro lado, la Línea “F” contará con combinaciones con el Ferrocarril Roca (en la estación Constitución) y con el Tren San Martín (en la estación Palermo).

Así continúa el Plan Integral para renovar las estaciones de subte de la Ciudad de Buenos Aires

Mientras se trabaja en la Línea “F”, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de Subterráneos de Buenos Aires (SBA) y el Ministerio de Infraestructura porteño, se encuentra llevando a cabo una plan integral de renovación de las estaciones de subte. Desde el año pasado, ya se modificaron diferentes estaciones como Malabia, Carlos Gardel, Plaza Italia, Uruguay,, Lima, Castro Barros y Acoyte, entre otras.

Por otro lado, también se trabaja en la incorporación de 174 nuevos coches para la Línea “B”. En su momento, el jefe de gobierno porteño manifestó: “La Línea B, la más utilizada de la red, tiene coches con más de 60 años de antigüedad. Por eso decidimos renovar la flota entera con coches 0 km”.

La ciudad tendrá una nueva línea de subte. Foto: buenosaires.gob.ar

Por otro lado, también se están llevando a cabo la renovación de las escaleras mecánicas que tiene previsto la modificación de 84 equipos antiguos que actualmente están ubicados en las distintas estaciones de subte.

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