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Javier Milei reivindicó los “valores del judaísmo” y descartó cambios en su programa económico

El presidente disertó ante estudiantes de 4° y 5° año del Colegio ORT, bajo el título “Ética como política de Estado”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El presidente brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro.
El presidente brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro. Foto: Presidencia
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Durante presentación ante estudiantes de 4° y 5° año del Colegio ORT, en su sede de Almagro, Javier Milei volvió a colocar la discusión sobre su Gobierno en el terreno de los valores. Bajo el título “Ética como política de Estado”, el presidente sostuvo que “los valores del judaísmo son determinantes en la construcción de las políticas públicas” y aseguró que su administración no está dispuesta a negociar sus principios.

“Nosotros nos basamos en un conjunto de valores que no son negociables”, afirmó el mandatario al comenzar su de su exposición. En esa línea, mencionó la ética y la moral, el respeto por los derechos naturales, el coraje y la templanza para elegir “el bien” y asumir las consecuencias de las decisiones.

En tanto, Milei sostuvo que justicia y eficiencia son “dos caras de la misma moneda” y vinculó el crecimiento económico con la aplicación de políticas alineadas con los “valores judeocristianos”, tanto en su dimensión material como espiritual.

La definición adquiere una particular dimensión política, debido a que el oficialismo convirtió su alineamiento con Israel y con el primer ministro Benjamin Netanyahu en uno de los ejes de su política exterior.

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Javier Mileibrindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro.
El presidente brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro. Foto: Prensa Gobierno

Milei ratificó el rumbo económico y descartó cambios ante las presiones políticas

Durante la charla, Milei rechazó la posibilidad de modificar el programa económico frente a los reclamos de distintos sectores. El Presidente sostuvo que durante los últimos meses existió “cierta presión para modificar el rumbo y ser más laxos”, pero aseguró que su administración no responderá a esas demandas.

“Por más sucios que sean, eso no significa que nosotros tengamos que jugar sucio: al populismo no se le gana con más populismo, sino haciendo las cosas bien”, afirmó.

En ese marco, Milei volvió a reivindicar los principios sobre los que construye su visión económica: la libertad, el respeto por la vida, el cumplimiento de los contratos y el rechazo al robo. Según explicó, esos valores permiten demostrar la “eficiencia del sistema capitalista” y avanzar hacia una sociedad que considera más justa.

De esta manera, el mandatario vinculó nuevamente los resultados de su programa con una determinada concepción ética. Bajo esa mirada, el Gobierno presenta las críticas a sus políticas como parte de una disputa más amplia frente al “populismo” y la “demagogia”.

“No estamos dispuestos a negociar nuestros valores éticos y morales”, remarcó. Luego agregó: “Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo, sin ceder a los cantos de sirenas”.

Así, Milei volvió a combinar la defensa de su gestión económica con argumentos de carácter moral y religioso. Su mensaje buscó reafirmar que las decisiones del Gobierno no responden solamente a objetivos fiscales o productivos, sino también a los valores que, desde su perspectiva, deberían orientar la vida pública.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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