Inflación de alimentos: el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Panadería

La inflación de los alimentos dio una señal de alivio sobre el cierre de agosto. Sin embargo, la estabilidad no alcanzó a todos los productos por igual. Mientras el promedio semanal casi no tuvo variaciones, los panificados, cereales y pastas acumularon una suba del 5,4% en las últimas cuatro semanas.

Según el relevamiento de la consultora LCG, los precios de Alimentos y Bebidas aumentaron apenas 0,1% durante la cuarta semana de agosto, después del avance del 0,8% registrado en los siete días anteriores.

El pan aumentó casi cuatro veces más que el promedio

El principal foco de preocupación estuvo en los productos de panificación, cereales y pastas. Esta categoría acumuló un incremento del 5,4% en cuatro semanas, frente al promedio general del 1,4% para Alimentos y Bebidas.

Facturas, clásico para la merienda Foto: La Capital

La diferencia tiene un impacto directo sobre el presupuesto familiar debido a que incluye productos de consumo frecuente, como pan, harinas, galletitas, cereales y pastas.

De acuerdo con el informe, más de la mitad del aumento promedio de los alimentos durante las últimas cuatro semanas fue explicado por los panificados. Los lácteos y huevos también quedaron por encima de la media, con una variación del 3%, mientras que las carnes avanzaron 1%.

Qué alimentos subieron y cuáles bajaron

La última semana del mes mostró un escenario más estable. Las bebidas e infusiones para consumir en el hogar aumentaron 0,33%, mientras que el azúcar, la miel, los dulces y el cacao subieron 0,12%.

Los condimentos avanzaron 0,07%, las comidas listas para llevar aumentaron 0,04% y las carnes no presentaron cambios.

En el otro extremo, algunas categorías mostraron bajas:

Panificados, cereales y pastas: -0,22%.

Lácteos y huevos: -0,10%.

Verduras: -0,09%.

Aunque los panificados bajaron durante la última semana, esa caída no alcanzó para compensar los aumentos anteriores. Por eso, continuaron encabezando las subas cuando se analiza el período completo de cuatro semanas.

La estabilidad todavía no se refleja en todas las góndolas

La evolución de agosto estuvo marcada por movimientos importantes entre una semana y otra. En la tercera semana del mes, por ejemplo, las verduras habían aumentado 7,5%, las frutas 3,1% y los aceites 2,3%. El promedio semanal de los alimentos había alcanzado entonces el 0,8%.

Panadería, facturas. Foto: Freepik.

Una semana después, las verduras registraron una baja y el promedio general quedó prácticamente sin cambios. Esta volatilidad demuestra que una medición semanal no es suficiente para confirmar una tendencia sostenida.

Para los consumidores, además, una inflación cercana a cero no significa necesariamente que la compra sea más económica. El precio actual de numerosos alimentos continúa por encima del registrado un mes atrás.

Por qué el relevamiento no reemplaza al IPC

El estudio de LCG funciona como un indicador adelantado de los precios, pero no equivale al Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC.

La consultora monitorea aproximadamente 8.000 productos de Alimentos y Bebidas en cinco supermercados mediante un sistema automatizado de recopilación de precios. Además, utiliza ponderadores correspondientes al IPC de la Ciudad de Buenos Aires.

Por ese motivo, el aumento acumulado del 1,2% registrado durante agosto en alimentos no debe interpretarse como una estimación directa de la inflación nacional.

Qué puede pasar con la inflación de agosto

En julio, el IPC nacional había alcanzado el 2,1%, luego del 1,9% informado para junio. La evolución de los alimentos será uno de los factores centrales para determinar si la inflación de agosto logró moderarse.

El cierre del mes dejó una señal mixta: los alimentos frenaron sus aumentos durante la última semana, pero el pan y otros productos esenciales acumularon subas superiores al 5%.

La continuidad de esta desaceleración será clave para comprobar si la estabilidad comienza a sentirse realmente en las compras cotidianas o si permanece limitada al promedio de los relevamientos.