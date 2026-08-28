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Murió Harald V: el rey que marcó una época en Noruega y abrió el camino al reinado de Haakon VIII

Murió Harald V a los 89 años tras 35 años de reinado en Noruega. Su hijo Haakon VIII asumió el trono y abrió una nueva etapa para la monarquía noruega.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Murió Harald V
Murió Harald V Foto: REUTERS
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La monarquía noruega atraviesa uno de los momentos más trascendentales de su historia reciente. Harald V, rey de Noruega durante 35 años, falleció a los 89 años, poniendo fin a uno de los reinados más extensos y estables de Europa. Tras su muerte, su hijo Haakon VIII asumió automáticamente el trono, iniciando una nueva etapa para la Casa Real del país nórdico.

El adiós a Harald V, una figura histórica de la realeza europea

La noticia conmocionó a Noruega y al resto de Europa. El Palacio Real confirmó la muerte de Harald V en Oslo, cerrando una etapa iniciada en 1991, cuando heredó la Corona tras el fallecimiento de su padre, Olav V. Desde entonces, se convirtió en una de las figuras más representativas de la monarquía escandinava.

Harald V, una figura histórica de la realeza europea
Harald V, rey de Noruega durante 35 años, falleció a los 89 años Foto: REUTERS

Durante más de tres décadas, Harald V fue testigo y protagonista de profundos cambios políticos, sociales y económicos en Noruega. Su reinado coincidió con años de crecimiento impulsados por la industria energética, especialmente la explotación de petróleo y gas, factores que consolidaron al país entre los más prósperos del mundo.

Aunque en los últimos años enfrentó diversos problemas de salud, el monarca optó por mantenerse en el cargo y nunca contempló una abdicación. Esa decisión reforzó su imagen de compromiso institucional y cercanía con los ciudadanos noruegos.

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Una infancia marcada por la Segunda Guerra Mundial

La vida de Harald V estuvo atravesada por algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Nació en 1937 en Asker, cerca de Oslo, y siendo apenas un niño experimentó las consecuencias de la ocupación nazi de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial.

Harald V, una figura histórica de la realeza europea
Harald, el rey que marcó una época en Noruega Foto: REUTERS

Cuando Alemania invadió el país en 1940, la familia real se vio obligada a abandonar territorio noruego. Su madre escapó junto a Harald y sus hermanas a Suecia y más tarde a Estados Unidos, mientras que su padre y su abuelo se instalaron en el Reino Unido junto al Gobierno noruego en el exilio.

Aquellos años dejaron una huella profunda en el futuro rey. Tras el final del conflicto bélico, regresó a Noruega y continuó su formación académica, que incluyó estudios en escuelas públicas, la academia militar y posteriormente en la prestigiosa Universidad de Oxford.

El rey que modernizó la Casa Real

Uno de los aspectos más destacados del legado de Harald V fue su capacidad para adaptar la monarquía a los nuevos tiempos. Bajo su liderazgo, la institución mantuvo relevancia en una sociedad moderna y altamente democrática.

En Noruega, el rey posee funciones principalmente simbólicas y representativas, ya que las decisiones políticas corresponden al Parlamento y al Gobierno. Sin embargo, Harald logró convertirse en un símbolo de unidad nacional y estabilidad institucional.

Además de su papel como jefe de Estado, cultivó una fuerte relación con el deporte. Su gran pasión fue la navegación, disciplina en la que incluso representó a Noruega en competiciones internacionales y consiguió importantes logros deportivos.

Haakon VIII inicia una nueva era en Noruega

La sucesión se activó de manera inmediata tras la muerte del monarca. De acuerdo con las normas de la Corona noruega, el príncipe heredero Haakon se convirtió automáticamente en el rey Haakon VIII, sin necesidad de ceremonias previas ni procesos de transición prolongados.

A sus 53 años, el nuevo soberano ya cuenta con una amplia experiencia institucional. Durante los últimos tiempos ejerció en numerosas ocasiones funciones de regente debido a las complicaciones de salud de su padre, lo que le permitió adquirir un conocimiento profundo de las responsabilidades reales.

Su llegada al trono representa un cambio generacional significativo y abre expectativas sobre el futuro de la monarquía noruega en un contexto internacional cada vez más desafiante.

Qué significa la llegada de Haakon VIII para la monarquía noruega

La llegada de Haakon VIII garantiza la continuidad de una dinastía que tiene raíces en la historia moderna del país. La línea sucesoria actual se remonta a Haakon VII, quien asumió la Corona tras la separación entre Noruega y Suecia en 1905.

Los analistas consideran que el nuevo rey buscará mantener la cercanía con la ciudadanía y preservar la imagen de estabilidad que caracterizó a su padre. Al mismo tiempo, enfrentará el desafío de conducir la institución en una sociedad cada vez más conectada, exigente y orientada hacia la transparencia.

Con la partida de Harald V termina un capítulo histórico para Noruega. Su legado queda asociado a la estabilidad, la modernización de la Corona y el fortalecimiento de la identidad nacional, mientras que el ascenso de Haakon VIII marca el comienzo de una nueva etapa que será observada con atención tanto dentro como fuera del país.

MonarquíaNoruega
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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